Кононенко рассказал, какие две границы видны из космоса

Человеческий глаз с орбиты может заметить только две государственные границы на планете. Об этом заявил начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Олег Кононенко на Российском космическом форуме в рамках Недели космоса, которая проводится с 6 по 12 апреля.

«Я бы хотел прокомментировать тот факт, что из космоса границ не видно. Видно границы две», — сказал космонавт, который 5 раз летал на МКС.

Он пояснил, что речь идёт о рубежах между КНДР и Южной Кореей, а также между Пакистаном и Индией.

Напомним, 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики, установленный в честь первого полёта человека в космос. В 1961 году Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» совершил 108-минутный орбитальный облет Земли.

Ранее сообщалось, что российские космонавты записали видео с борта МКС к началу первой Недели космоса, которая стартовала 6 апреля и продлится до 12 апреля.