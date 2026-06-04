Глава «Роскосмоса» назвал стоимость отправки туриста на МКС
Глава «Роскосмоса» Баканов оценил полёт туриста на МКС в 2 млрд рублей
Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев
Стоимость полёта космического туриста на российском пилотируемом корабле к Международной космической станции составляет приблизительно 2 миллиарда рублей. Об этом рассказал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в эфире блогерской студии VK Видео на ПМЭФ.
«Ракета, поделённая на количество участников. Два должно быть обязательно профессионала, потому что непрофессиональную миссию не отправить. Поэтому около двух миллиардов рублей», — объяснил он.
Глава госкорпорации отметил, что из-за столь высокой цены число желающих слетать на орбиту в роли туристов остаётся небольшим. Тем не менее Россия продолжает работать на межгосударственном рынке: она тренирует космонавтов для других стран и занимается организацией их миссий на МКС.
Ранее Дмитрий Баканов рассказал, что Российская орбитальная станция с 2028 года постепенно начнёт заменять МКС. По словам главы «Роскосмоса», на данный момент она находится на стадии проектирования.
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