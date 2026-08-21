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21 августа, 10:52

Семь каменных гигантов вместо древних гор: Роскосмос снял Маньпупунёр из космоса

Роскосмос показал с орбиты семь каменных гигантов Маньпупунёра

Фото © Слава Степанов / Космическая съёмка: спутник Роскосмоса «Ресурс-П»

Фото © Слава Степанов / Космическая съёмка: спутник Роскосмоса «Ресурс-П»

Роскосмос показал, как из космоса выглядит плато Маньпупунёр в Республике Коми — место, где на месте древнего горного хребта сегодня возвышаются семь огромных столбов выветривания. Снимок сделал российский спутник «Ресурс-П».

Высота каменных останцев составляет от 30 до 42 метров. По данным госкорпорации, около 200 миллионов лет назад на этой территории находились высокие горы.

За миллионы лет ветер, осадки, морозы и перепады температур постепенно разрушали менее прочные породы. Устойчивые к выветриванию кварцит-серицитовые сланцы сохранились и приобрели причудливую форму.

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Так появились семь столбов Маньпупунёра, ставших одной из самых узнаваемых природных достопримечательностей Северного Урала. Плато находится на территории Печоро-Илычского заповедника в Республике Коми.

Ранее Life.ru включил Маньпупунёр в десятку самых красивых мест России. Каменные исполины высотой с многоэтажный дом считаются одним из семи чудес России, а добраться до плато можно пешком в составе подготовленного маршрута или на вертолёте.

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Больше необычных мест России, маршрутов и идей для поездок — в разделе «Путешествия» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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