Семь каменных гигантов вместо древних гор: Роскосмос снял Маньпупунёр из космоса

Роскосмос показал, как из космоса выглядит плато Маньпупунёр в Республике Коми — место, где на месте древнего горного хребта сегодня возвышаются семь огромных столбов выветривания. Снимок сделал российский спутник «Ресурс-П».

Высота каменных останцев составляет от 30 до 42 метров. По данным госкорпорации, около 200 миллионов лет назад на этой территории находились высокие горы.

За миллионы лет ветер, осадки, морозы и перепады температур постепенно разрушали менее прочные породы. Устойчивые к выветриванию кварцит-серицитовые сланцы сохранились и приобрели причудливую форму.

Так появились семь столбов Маньпупунёра, ставших одной из самых узнаваемых природных достопримечательностей Северного Урала. Плато находится на территории Печоро-Илычского заповедника в Республике Коми.

Ранее Life.ru включил Маньпупунёр в десятку самых красивых мест России. Каменные исполины высотой с многоэтажный дом считаются одним из семи чудес России, а добраться до плато можно пешком в составе подготовленного маршрута или на вертолёте.