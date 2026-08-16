«Космический шедевр»: Спутник «Арктика-М» снял полное затмение Солнца с орбиты

«Роскосмос» показал, как выглядит полное солнечное затмение из объектива спутника «Арктика-М». Кадры опубликованы в Telegram-канале госкорпорации.

Кадры полного солнечного затмения, сделанные спутником «Арктика-М». Видео © Telegram / «Роскосмос»

На видео запечатлено движение лунной тени по земной поверхности. Астрономическое явление, произошедшее 12 августа, началось в 18:34 и завершилось в 22:58 по московскому времени. Пик затмения пришёлся на 20:46: при максимальной фазе 1,019 оно длилось 2 минуты 18 секунд, а лучше всего его было видно в районе Исландии.

Солнечное затмение 12 августа охватило северные широты: от Арктики до Испании. Явление длилось с 18:34 до 22:58 по мск. В России «полную картину» удалось увидеть только на Таймыре. Астрономы уже анонсировали следующие затмения: в 2027 году оно пройдёт над Испанией и Африкой, а в России полное перекрытие Солнца случится лишь в 2033 году на Чукотке.

Ранее «Роскосмос» отчитался о вводе в эксплуатацию четвёртого спутника «Электро-Л». Он стал частью российской гидрометеорологической группировки, которая работает на орбите Земли. Аппараты произвели в научно-производственном объединении Лавочкина.