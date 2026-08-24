Маленький Плутон с большими проблемами: За что его лишили статуса планеты и как он вершит судьбы человечества

24 августа 2006 года Международный астрономический союз утвердил новое определение планеты, после которого Плутон получил статус карликовой планеты. Конечно, самого Плутона из Солнечной системы никто не выгнал. Он продолжает двигаться по своей орбите примерно в шести миллиардах километров от Солнца, не подозревая, что на Земле из-за него поссорились учёные и переписали учебники. Life.ru рассказывает, почему астрономы решили, что Плутон не заслуживает называться планетой, пытался ли кто-нибудь вернуть ему прежнее звание и почему астрологи считают, что этот далёкий «камень» способен вмешиваться в наши мысли, судьбы и даже устройство государств?

76 лет был девятой планетой, а потом учёные передумали

Когда открыли Плутон и кто назвал его девятой планетой? Фото © Wikipedia / PlanetUser

Плутон открыл в 1930 году молодой американский астроном Клайд Томбо. Учёные давно предполагали, что за Нептуном может скрываться ещё одна планета, и её даже успели условно назвать планетой X. Поэтому найденный Томбо объект быстро занял пустующее девятое место в Солнечной системе. Проблема заключалась в том, что размеры Плутона тогда оценили неверно. Сначала его считали сопоставимым с Землёй, затем — с Марсом. По мере совершенствования телескопов предполагаемый размер новой планеты становился всё меньше. Сейчас же известно, что диаметр Плутона составляет около 2377 километров: почти в шесть раз меньше Земли и заметно уступает даже нашей Луне.

Один скромный размер ещё не лишал его права называться планетой. Но за орбитой Нептуна начали обнаруживать множество похожих ледяных тел. Особенно громким стало открытие Эриды в 2005 году. Она оказалась массивнее Плутона. Перед астрономами встал неудобный вопрос: если Плутон — планета, то почему Эрида нет? А если признать и её, сколько ещё новых «планет» появится после изучения пояса Койпера? Солнечная система рисковала разрастись до десятков, а в перспективе и до сотен планет. Так что потребовалось наконец определить, что вообще можно называть этим термином.

Не вышел орбитой: За что на самом деле разжаловали Плутон

Каким трём критериям должно соответствовать небесное тело, чтобы считаться планетой? Земля и Луна в сравнении с Плутоном и Хароном. Фото © Wikipedia

24 августа 2006 года на генеральной ассамблее Международного астрономического союза в Праге были утверждены три обязательных признака планеты. Во-первых, она должна вращаться вокруг Солнца. Во-вторых, обладать достаточной массой, чтобы под воздействием собственной гравитации принять округлую форму. В-третьих, планета должна «расчистить» окрестности своей орбиты — стать там главным объектом, который своей гравитацией контролирует движение других тел.

Плутон прекрасно справился с первыми двумя пунктами, но провалил последний. Его орбита проходит через пояс Койпера, заполненный множеством ледяных объектов. Сам Плутон слишком мал, чтобы навести порядок в этой области и гравитационно подчинить себе всё вокруг. Именно за это его исключили из главной планетарной девятки и назвали «карликом».

Планетарный реванш: Кто уже 20 лет пытается вернуть Плутону корону

Можно ли вернуть Плутон в список полноценных планет? Алан Стерн. Фото © Wikipedia / La NASA en la Embajada

Решение Международного астрономического союза приняли далеко не все. Одним из главных защитников Плутона стал руководитель миссии New Horizons Алан Стерн. Он неоднократно критиковал требование «расчистить» орбиту и предлагал оценивать небесные тела прежде всего по их физическим свойствам. В 2017 году группа планетологов представила геофизическое определение термина. Согласно ему, планетой можно считать небесное тело, в котором никогда не происходили термоядерные реакции, но собственной гравитации оказалось достаточно, чтобы оно приняло округлую форму. Орбита и наличие рядом других объектов при таком подходе значения не имеют.

Это определение сразу вернуло бы Плутону прежний титул. Правда, вместе с ним сменить статус пришлось бы и Цереру, Эриде, Харону, земной Луне и десятку крупных спутников Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. В результате в Солнечной системе оказалось бы больше сотни «планет». Попытки защитить Плутон доходили даже до политиков. В 2007 году в законодательном собрании штата Нью-Мексико, где долгое время жил и работал Клайд Томбо, предложили объявить Плутон планетой, а 13 марта — Днём планеты Плутон. На международную классификацию эта инициатива, конечно, не повлияла.

Астрономы отняли статус, а астрологи оставили власть

За что отвечает Плутон в астрологии и гороскопе? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yuliya Bilyk

Астрология не обязана подчиняться классификации небесных тел, которую используют учёные. В ней важны символические значения объекта. Поэтому Плутон может официально называться карликом, но в гороскопах продолжать работать наравне с Сатурном, Нептуном и другими планетами. Более того, астрологи используют Солнце и Луну, хотя с точки зрения астрономии первое является звездой, а второе — спутником Земли. В астрологии их называют светилами и учитывают при составлении натальных карт наряду с планетами.

Плутон относится к высшим планетам, и его влияние распространяется на общество в целом, а не только на отдельно взятых личностей. Борис Зак Астролог

В натальной карте Плутон связывают с властью, контролем, скрытыми страхами, кризисами, разрушением старого и последующим перерождением. Знак зодиака, в котором он находился в момент рождения человека, описывает глобальные процессы, общие для целого поколения. Дом натальной карты показывает, в какой области жизни человек может столкнуться с борьбой за влияние и необходимостью глубоких перемен, а аспекты с другими планетами — каким образом эта энергия будет проявляться.

Поскольку Плутон движется очень медленно и может оставаться в одном знаке зодиака десятилетиями, его редко связывают с мелкими бытовыми неприятностями. Если в сломанном телефоне, опоздавшем курьере или внезапном сообщении от бывшего принято обвинять ретроградный Меркурий, который по 3–4 раза за год вертится обратно, то Плутону достаются обвинения посерьёзнее: политические кризисы, борьба за власть, технологические революции и слом привычного устройства мира.

Затмения не дают спать, а Плутон лезет в голову: Что происходит в августе 2026

Какие астрологические события происходят в августе 2026 года? Фото © Shutterstock / FOTODOM / KieferPix

Август 2026 года и без Плутона оказался насыщен небесными событиями, хотя тот в ретроградном движении находится ещё с мая. У нас тут 12 августа произошло полное солнечное затмение — и птицы начали готовиться ко сну, пчёлы прекратили полёты, а отдельные ночные виды решили, что их время уже наступило. И Life.ru, кстати, подробно и интересно рассказывал, что происходит с животными во время солнечного затмения.

Сейчас продолжается коридор затмений — период между солнечным затмением 12 августа и частичным лунным затмением 28 августа. В астрологии это время связывают с эмоциональными встрясками, возвращением незавершённых ситуаций и обострением внутренних противоречий. У некоторых людей сны в эти дни становятся ярче и тревожнее. Почему? Life.ru с эзотериком разобрался и в этом. Спойлер: не всё стоит воспринимать как плохой знак.

До 16 октября ничего не меняйте: Как ретроградный Плутон лезет в сознание

Что означает ретроградный Плутон и когда он проходит? Фото © Shutterstock / FOTODOM / NASA

В 2026 году Плутон находится в ретроградном движении с 6 мая по 16 октября. Если прямое движение Плутона связывают с внешними событиями и действиями, то в ретроградный период его энергия обращается внутрь человека.

Когда Плутон находится в ретроградном движении, фокус изменений смещается с внешнего на внутренний мир. Это приводит к тому, что люди начинают больше задумываться о происходящем вокруг и формируют своё личное мнение на этот счёт. Борис Зак Астролог

По словам эксперта, в этот период люди могут внезапно обнаружить, что некоторые взгляды и правила, которыми они руководствовались годами, на самом деле были навязаны родителями, партнёрами, обществом или авторитетными людьми. Особенно остро воспринимаются темы контроля, власти и манипуляции сознанием. Человек начинает спрашивать себя, действительно ли он хочет заниматься выбранной работой, устраивают ли его отношения, самостоятельно ли он принял важные решения и не живёт ли по сценарию, написанному кем-то другим. Отсюда может появиться сильное желание немедленно всё разрушить и начать заново. Но астролог Борис Зак предупреждает, что ретроградный Плутон — не лучшее время для резких действий.

В случае переосмысления своих убеждений не стоит сразу бежать что-то менять в жизни. Нужно взять паузу на «подумать» и «принять». Когда же Плутон выйдет из ретроградности, его фокус снова сместится на внешний мир и на действия. Вот тогда уже можно делать шаги в сторону изменения того, что вы осознали. Но делать это нужно аккуратно и без фанатизма. Борис Зак Астролог

Интернет, криптовалюты и борьба за власть: Что Плутон приготовил миру до 2044 года

Какие глобальные перемены принесёт Плутон в Водолее? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Согласно астрологической системе, сейчас Плутон находится в знаке зодиака Водолей и пробудет в нём до 2044 года. Если ретроградность описывает временное погружение внутрь себя, то весь многолетний период Плутона в Водолее связывают с масштабной перестройкой общества.

Общая тенденция Плутона в Водолее — это переход от единоличной авторитарной власти к демократическим формам правления, где права и свободы простых граждан имеют больший вес, а роль государства в экономике снижается. Борис Зак Астролог

В качестве исторической параллели астролог приводит конец XVIII века. Предыдущее прохождение Плутона по Водолею пришлось на период, когда США после провозглашения независимости выстраивали государственную систему и принимали Конституцию. По мнению эксперта, сейчас привычные политические режимы также сопротивляются переменам, что и создаёт ощущение неопределённости и множит конфликты. Водолей в астрологии отвечает не только за общество, но и за технологии, Интернет, изобретения и новые формы объединения людей. Поэтому цифровизацию экономики, быстрое развитие искусственного интеллекта, распространение криптовалют и появление цифрового рубля Зак считает закономерными проявлениями этого длительного периода.

Двадцать лет назад астрономы отняли у Плутона звание девятой планеты, но окончательно превратить его в обычный камень так и не смогли. Для учёных он стал одним из самых сложных и загадочных миров на окраине Солнечной системы, а для астрологов остался символом власти, кризисов и глобальных перемен. Похоже, даже после разжалования этот маленький карлик продолжает создавать человечеству большие проблемы. А пока ретроградный Плутон заставляет нас переосмысливать жизнь, коридор затмений готовит некоторым настоящий подарок. Ранее Life.ru рассказал, каким пяти животным китайского гороскопа особенно повезёт до 28 августа.