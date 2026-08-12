Птицы засыпают, черепахи спариваются: Что ещё происходит с животными во время солнечного затмения Оглавление Почему животные принимают затмение за ночь Жирафы бегут, гориллы требуют впустить их домой Черепахи решили, что момент подходящий Все ли животные впадают в тревогу Почему птицы замолкают, а потом встречают второй рассвет Куда исчезают пчёлы и зачем пауки разбирают сети Что происходит с собаками и кошками во время затмения Как помочь питомцу спокойно пережить затмение Сойдут ли животные с ума 12 августа 2026 года Сегодня, 12 августа, произойдёт солнечное затмение. Во время полной фазы освещённость стремительно упадёт, температура может снизиться, а на небе появятся объекты, которые обычно скрывает солнечный свет. Как это отражается на диких и домашних животных? 12 августа, 12:48 ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Когда Луна закрывает Солнце, природа будто случайно нажимает кнопку ночного режима. Дневные птицы спешат в гнёзда, пчёлы прекращают полёты, сверчки начинают стрекотать, а некоторые обитатели зоопарков сбиваются в группы и тревожно бегают. Учёные наблюдают за этой странной сменой уже почти сто лет и находят всё больше подтверждений: нескольких минут внезапной темноты хватает, чтобы сбить привычный распорядок целых видов.

12 августа 2026 года произойдёт полное солнечное затмение. Полоса полной фазы пройдёт через север России, Гренландию, Исландию, север Испании и небольшой участок Португалии. В большей части Европы событие будет видно как частное затмение. Точный маршрут опубликован на сайте NASA.

Люди будут искать удобное место для наблюдений, натягивать солнцезащитные очки и доставать телефоны. Животные вряд ли поймут, зачем посреди дня все внезапно вышли на улицу и уставились в небо. Их заинтересует другое: свет быстро погаснет, воздух немного остынет, а привычные ориентиры на несколько минут перестанут работать. В этот момент некоторые виды решат, что наступил вечер. Другие насторожатся и начнут искать укрытие. Найдутся и те, кто вообще ничего не заметит. Единого сценария у природы нет, поэтому рядом с тревожно галопирующим жирафом вполне может спокойно лежать животное, которому происходящее буквально до лампочки. Так как же братья наши меньшие реагируют на солнечные затмения?

Почему животные принимают затмение за ночь

Почему животные принимают затмение за ночь. Фото © Shuterstock / FOTODOM / lumofoto

Почему животные принимают затмение за ночь? Распорядок многих видов зависит от освещённости. Смена дня и ночи подсказывает им, когда искать пищу, возвращаться в гнездо, охотиться, спать или начинать вечерние непотребства. Во время полного затмения привычный переход занимает считаные минуты. Небо резко темнеет, температура снижается, а окружающий мир начинает напоминать сумерки. Что происходит в животном мире?

Дневные виды сворачивают активность и готовятся к ночи. Сумеречные и ночные животные, наоборот, могут проснуться и отправиться по своим делам. Однако ночь заканчивается быстрее, чем они успевают разобраться в ситуации. Солнце возвращается, и большинство животных снова переключается на дневной режим. Эффект заметнее в полосе полной фазы. При частичном затмении освещение меняется мягче, поэтому многие животные могут вообще не отреагировать. Современные наблюдения за птицами показывают, что самые выраженные изменения начинаются при почти полном закрытии солнца.

Жирафы бегут, гориллы требуют впустить их домой

Дикая природа и солнечное затмение: как ведут себя животные? Фото © Shuterstock / FOTODOM / Chedko

Самое известное систематическое исследование поведения животных провели во время полного солнечного затмения 2017 года в зоопарке Riverbanks в американском штате Южная Каролина. Учёные наблюдали за 17 видами млекопитающих, птиц и рептилий. Изменения обнаружили у 13 из них, то есть примерно у 76%. Исследователи разделили реакции на четыре группы: обычное поведение, вечерние привычки, признаки тревоги и совершенно новые действия. Чаще всего животные переходили в вечерний режим. Они направлялись к ночным помещениям, собирались на насестах или становились активнее, если в природе обычно просыпались после захода солнца.

Гориллы выстроились у входа во внутреннее помещение в том же порядке, в котором обычно возвращались туда вечером. Дверь оставалась закрытой, поскольку по человеческому расписанию ночь ещё не наступила. Самец проявил больше беспокойства и бросился на стекло вольера. После возвращения света группа довольно быстро вернулась к привычным занятиям.

Жирафы перестали есть, собрались ближе друг к другу и подошли ко входу в ночной загон. Во время полной фазы один самец начал раскачиваться и ходить туда-сюда. Когда солнце показалось, несколько жирафов пустились галопом. Такое поведение связывают с тревогой, поскольку обычно эти животные не тратят силы на бег без причины.

Павианы также сбились в плотную группу, бегали вместе и проявляли беспокойство. Фламинго окружили молодых птиц, вытянули шеи, громко кричали и внимательно осматривались. Со стороны происходящее напоминало защитную реакцию на приближение опасности. Подробные результаты опубликованы в исследовании Total Eclipse of the Zoo. Авторы подчёркивают, что отделить влияние затмения от шума посетителей было трудно. В тот день в зоопарке собралась большая толпа, люди кричали и аплодировали, рядом запускали фейерверки, а над животными пролетел вертолёт. С таким набором раздражителей занервничал бы даже человек, который заранее знал, что происходит.

Черепахи решили, что момент подходящий

Фото © Shuterstock / FOTODOM / I Wayan Sumatika

Самую неожиданную реакцию продемонстрировали галапагосские черепахи. Обычно медлительные рептилии перед полной фазой собрались вместе, после чего две из них начали спариваться. Во время затмения все четыре черепахи резко увеличили активность, быстрее перемещались по вольеру и разошлись в разные стороны. Когда свет вернулся, они некоторое время смотрели в небо, а затем постепенно успокоились.

Учёные не считают спаривание черепах универсальной реакцией на затмение. Подобные наблюдения пока единичны, поэтому нельзя исключать совпадение. Однако повышение активности у рептилий действительно выделялось на фоне их обычного поведения.

Все ли животные впадают в тревогу

Все ли животные впадают в тревогу во время солнечного затмения. Фото © Shuterstock / FOTODOM / Manolines

Все ли животные впадают в тревогу из-за солнечного затмения? Нет. Новое исследование, проведённое во время полного затмения 2024 года, показало гораздо более спокойную картину. Учёные наблюдали за десятью видами птиц и млекопитающих в закрытом для посетителей зоопарке. Большинство животных почти не изменило поведения.

Заметно отреагировали японские макаки: они стали меньше двигаться и поднялись выше по ветвям. Зебры, напротив, проявили повышенную активность и отдельные признаки стресса, которые сохранялись некоторое время после полной фазы. Результаты опубликованы в журнале Zoo Biology в статье Behavioral Responses of Zoo Animals During a Total Solar Eclipse in the Absence of Visitors. Это наблюдение не доказывает, что в 2017 году животных напугали именно люди. Однако оно показывает, насколько осторожно нужно трактовать такие реакции. Поведение может зависеть от вида, характера конкретного животного, условий содержания, времени года, погоды, шума и присутствия посетителей.

Почему птицы замолкают, а потом встречают второй рассвет

Солнечное затмение 12 августа 2026 года: как поведут себя птицы? Фото © Shuterstock / FOTODOM / Manolines

Солнечное затмение и птицы — как они себя поведут? Некоторые виды особенно чувствительны к изменению освещения. Перед полной фазой дневные виды птиц могут прекращать пение, снижать активность и отправляться к местам ночёвки. Ночные птицы иногда просыпаются и начинают подавать голос. Когда солнце возвращается, часть пернатых воспринимает происходящее как новое утро.

Во время затмения 2024 года исследователи собрали более 10 тысяч наблюдений и проанализировали почти 100 тысяч птичьих звуков. Изучение 52 видов показало, что более половины заметно изменили ритм вокализации. После возвращения света многие птицы устроили подобие рассветного хора, хотя настоящий рассвет к тому моменту давно прошёл. Исследование опубликовано в журнале Science⁠.

При этом лес во время затмения не всегда становится абсолютно безмолвным. Одни виды замолкают, другие начинают петь активнее, а третьи не меняют поведения. Реакция зависит от биологии конкретной птицы и степени затемнения. Чем дальше место наблюдения находится от полосы полной фазы, тем меньше шансов услышать внезапный ночной концерт посреди дня.

Куда исчезают пчёлы и зачем пауки разбирают сети

Фото © Shuterstock / FOTODOM / FERI ISTANTO

Насекомые тоже считывают резкое исчезновение света как наступление вечера. Во время затмения 2017 года исследователи установили акустические датчики в 16 точках на пути полной фазы. Пчёлы продолжали летать при частичном закрытии солнца, но во время полной фазы почти полностью прекратили полёты. На всех записях за эти несколько минут обнаружили лишь один звук пролетающей пчелы. После возвращения света активность восстановилась.

Согласно результатам, опубликованым в Annals of the Entomological Society of America, сверчки и цикады могут начинать вечерние песни, светлячки активизируются, а комары отправляются на поиски жертв. Наблюдения за затмением 1932 года также описывали пчёл, возвращавшихся в ульи, крики сов и внезапный хор лягушек.

Ещё страннее ведут себя некоторые пауки-кругопряды. Во время полного затмения 1991 года в Мексике они начали разбирать ловчие сети, как обычно делают вечером. Пауки, чьи сети учёные искусственно освещали, продолжили заниматься своими делами и паутину не тронули. После появления солнца сети пришлось собирать заново. Природа устроила им внеплановый конец рабочего дня, а затем почти сразу вызвала обратно на смену.

Что происходит с собаками и кошками во время затмения

Солнечное затмение и домашние питомцы: будут ли видны изменения в поведении? Фото © Shuterstock / FOTODOM / Miguel Serrano Ruiz

Крупных контролируемых исследований поведения домашних питомцев во время солнечных затмений почти нет. Большая часть информации поступает от владельцев и ветеринаров. Собаки могут стать тише, начать лаять или выть, ходить по комнате, скулить, прятаться либо искать хозяина. Некоторые демонстрируют вечерние привычки: устраиваются спать или ждут кормления. Сильнее способны отреагировать животные, которые уже боятся гроз, резких звуков и незнакомой обстановки. Кошки обычно ведут себя спокойнее. Некоторые прячутся, становятся настороженными или активизируются, словно наступил вечер. Другие продолжают спать и сохраняют верность главному кошачьему принципу: если событие не затронуло миску, вставать необязательно.

Главным раздражителем для питомца может оказаться поведение хозяина. Животные замечают возбуждение людей, изменение расписания, шум на улице и внезапное скопление гостей. Специалисты Texas A&M College of Veterinary Medicine советуют не брать питомцев на массовые наблюдения за затмением. Толпа, громкие возгласы и незнакомое место способны напугать их сильнее, чем темнота.

Как помочь питомцу спокойно пережить затмение

Как помочь питомцу спокойно пережить солнечное затмение 12 августа 2026 года. Фото © Shuterstock / FOTODOM / AnnaStills

Большинство собак и кошек перенесут несколько сумеречных минут без последствий. Владельцу достаточно сохранить знакомую обстановку и самому не носиться по квартире с криком «Солнце исчезло!». Питомец не знает астрономии, зато прекрасно считывает хозяйскую тревогу.

Во время затмения специалисты советуют: оставить тревожное животное дома и не брать его на смотровую площадку;

сохранить обычное время кормления, прогулок и отдыха;

закрыть окна, если с улицы доносятся крики, музыка или шум толпы;

включить свет и негромкую музыку;

предоставить питомцу знакомое укрытие;

не вытаскивать животное силой, если оно решило спрятаться;

держать собаку на поводке, если прогулку нельзя перенести;

не выпускать кошку на улицу в период повышенной суеты.

После возвращения света поведение обычно быстро нормализуется. Если сильная тревога, одышка, дрожь или дезориентация сохраняются долго, лучше связаться с ветеринаром. Причиной может быть состояние, которое совпало с затмением по времени и не имеет к нему отношения.

Сойдут ли животные с ума 12 августа 2026 года

Сойдут ли животные с ума 12 августа 2026 года из-за солнечного затмения? Фото © Shuterstock / FOTODOM / Phuttharak

Сойдут ли животные с ума 12 августа 2026 года из-за солнечного затмения? Массового безумия ждать не стоит. В полосе полного затмения некоторые животные ненадолго перейдут на вечерний режим, проявят настороженность или совершат непривычные действия. Другие спокойно переждут темноту и продолжат заниматься своими делами. При частной фазе реакция, вероятнее всего, окажется слабее или останется незаметной.

Зато учёным затмение даёт редкую возможность увидеть, насколько сильно жизнь природы привязана к свету. Достаточно на несколько минут выключить солнце, и птицы готовятся ко сну, пчёлы прекращают полёты, а ночные виды решают, что их смена наконец началась. Потом свет возвращается, и выясняется, что вечер был ненастоящим.

Наблюдать за животными в этот момент стоит спокойно и с расстояния. Не нужно пугать питомца, тормошить птиц или искать драму там, где её нет. Иногда самая интересная реакция заключается в полном отсутствии реакции. Пока люди ахают, снимают небо и пытаются осознать масштаб события, кот может просто перевернуться на другой бок, а пёс незаинтересованно начать грызть игрушку. И, возможно, именно так им и будет лучше всего провести полное солнечное затмение 12 августа 2026 года.

Авторы Карина Морозова