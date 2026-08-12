Как сфотографировать солнечное затмение на смартфон: настройки iPhone и Android

Солнечное затмение 12 августа 2026 года можно снять даже на обычный смартфон, но просто направлять камеру на Солнце и нажимать кнопку затвора — плохая идея. Во время частной фазы перед объективом должен находиться специальный солнечный фильтр. Чтобы вместо белого пятна получить различимый солнечный диск, также придётся уменьшить экспозицию, отказаться от чрезмерного цифрового зума и по возможности зафиксировать телефон. NASA указывает: фотографировать затмение смартфоном можно, но между камерой и Солнцем необходим специализированный фильтр.

Особенно непросто будет сделать эффектный кадр в Москве. 12 августа частное затмение здесь начнётся примерно в 20:03, максимума достигнет около 20:08, а уже примерно в 20:12–20:13 Солнце скроется за горизонтом. Луна закроет лишь небольшую часть солнечного диска, поэтому на обычную широкоугольную камеру эффект может быть почти незаметным.

Можно ли снимать солнечное затмение на телефон

Да. Современный смартфон подходит для съёмки солнечного затмения, особенно если задача — получить красивый общий кадр с пейзажем, городом или людьми.

Но есть главное правило: во время частной фазы нельзя направлять камеру на Солнце для съёмки крупным планом без подходящего солнечного фильтра перед объективом. Это относится и к iPhone, и к Android-смартфонам. NASA рекомендует устанавливать специальный фильтр между камерой и Солнцем, а American Astronomical Society — закрывать им объектив смартфона на протяжении частной фазы.

12 августа это правило особенно важно для Москвы: полной фазы в столице не будет, поэтому снимать фильтр в какой-либо момент затмения не нужно. В городе будет наблюдаться только частичное перекрытие Солнца Луной. Во сколько начнётся солнечное затмение в Москве, читайте в отдельном материале Life.ru.

Что понадобится, чтобы сфотографировать затмение на смартфон

Профессиональная камера не обязательна. Для базовой съёмки достаточно:

смартфона с исправной камерой;

специального солнечного фильтра для объектива;

штатива или другой устойчивой опоры;

телеобъектива смартфона, если он есть;

полностью заряженного аккумулятора;

свободного места в памяти.

Штатив особенно полезен при использовании зума: чем сильнее приближение, тем заметнее на снимке даже небольшое движение рук. American Astronomical Society также рекомендует заранее протестировать оборудование, а не впервые разбираться с фильтром и настройками уже во время затмения.

Какой фильтр нужен для съёмки солнечного затмения на телефон

Нужен специальный солнечный фильтр, предназначенный для камеры или смартфона. Его размещают перед объективом таким образом, чтобы прямой солнечный свет не попадал в оптику мимо фильтра. Крепление должно быть надёжным.

Важный нюанс: стандарт ISO 12312-2 относится прежде всего к фильтрам для непосредственного наблюдения Солнца глазами. American Astronomical Society отдельно предупреждает, что сам по себе этот стандарт не распространяется на фильтры для фотооптики. Для камеры лучше выбирать именно изделие, предназначенное производителем для солнечной съёмки, и соблюдать его инструкцию.

Существуют и специальные фильтры, которые крепятся непосредственно к смартфону. Они позволяют закрыть объектив камеры и снимать частично затмившееся Солнце.

Обычные солнцезащитные очки вместо фотофильтра использовать не стоит. Тем более нельзя рассчитывать на закопчённое стекло, рентгеновский снимок, CD/DVD и другие самодельные способы затемнения. Через что можно и нельзя безопасно смотреть солнечное затмение, подробно рассказали в материале Life.ru.

Как сфотографировать солнечное затмение на телефон: инструкция

1. Установите солнечный фильтр

Сначала закрепите фильтр и только после этого направляйте камеру непосредственно на Солнце.

Если у смартфона несколько объективов, важно убедиться, что фильтр действительно закрывает тот модуль камеры, который используется при выбранном увеличении.

Во время частной фазы фильтр должен оставаться перед объективом постоянно. Снимать его разрешается только во время полной фазы полного солнечного затмения и только наблюдателям, находящимся непосредственно в полосе тотальности.

2. Выберите телеобъектив вместо сверхширокоугольной камеры

Если смартфон оснащён отдельной камерой с оптическим приближением 3×, 5× или другим телеобъективом, для крупного плана Солнца лучше начать именно с неё.

На широкоугольную камеру солнечный диск занимает совсем небольшую часть кадра. Поэтому смартфон лучше использовать либо с его оптическим телевиком, либо для общего красивого кадра, где Солнце является частью композиции.

3. Не выкручивайте цифровой зум на максимум

20×, 30× или 100× на экране звучат эффектно, но большая часть такого увеличения у смартфонов может создаваться программно.

Сначала используйте оптический зум, доступный вашему телефону. После съёмки фотографию при необходимости можно аккуратно кадрировать. American Astronomical Society советует избегать чрезмерного цифрового зума при съёмке затмений и отдавать предпочтение оптическому увеличению.

4. Уменьшите экспозицию

Одна из главных проблем смартфона при съёмке Солнца — автоматика пытается сделать изображение слишком ярким. В результате вместо затмения получается практически белое пятно.

После установки солнечного фильтра наведите камеру на Солнце и уменьшайте экспозицию, пока край солнечного диска не станет отчётливым.

Не существует одной идеальной настройки для всех смартфонов и фильтров: количество света зависит от самого фильтра, камеры и условий наблюдения. Поэтому настройки лучше подобрать заранее на обычном Солнце, обязательно используя тот же фильтр.

Как снять солнечное затмение на iPhone

На iPhone базовые настройки можно сделать прямо в стандартном приложении «Камера».

Сначала выберите камеру с наиболее подходящим оптическим приближением. Затем коснитесь изображения Солнца на дисплее и уменьшите экспозицию появившимся регулятором яркости.

Apple позволяет вручную корректировать экспозицию и фиксировать выбранные параметры фокусировки и экспозиции. Для блокировки нужно нажать на область фокусировки и удерживать её до появления AE/AF Lock.

Практическая схема для iPhone: солнечный фильтр → оптический телевик → фокус по Солнцу → снижение экспозиции → AE/AF Lock → серия снимков.

Если телефон постоянно меняет яркость изображения при перемещении облаков или композиции, фиксация экспозиции особенно полезна.

Как снять солнечное затмение на Android

Названия элементов интерфейса на Android отличаются в зависимости от Samsung, Xiaomi, Google Pixel, Honor, Huawei и других производителей, но принцип тот же.

Если стандартное приложение позволяет вручную менять экспозицию, после установки солнечного фильтра:

выберите оптическую теле-камеру; наведите камеру на Солнце; уменьшите экспозицию; зафиксируйте фокус, если такая функция предусмотрена; установите смартфон на устойчивую опору; сделайте несколько кадров с немного разной экспозицией.

Если в смартфоне есть режим Pro / Профи / Manual, можно дополнительно снизить ISO и использовать короткую выдержку. Но копировать универсальное сочетание вроде «ISO 100 и 1/2000 секунды» вслепую не стоит: итоговая экспозиция напрямую зависит от плотности используемого солнечного фильтра.

Главный ориентир — солнечный диск должен сохранять отчётливый край, а освещённая часть не должна превращаться в полностью белую область.

Нужно ли включать HDR

Можно попробовать. American Astronomical Society отмечает, что HDR на смартфоне может помочь при съёмке затмения: телефон делает несколько кадров с разной экспозицией и объединяет их. Особенно это может пригодиться в сложной сцене, где одновременно есть очень яркое небо и тёмный передний план.

Но лучше протестировать HDR заранее. При сильном увеличении и съёмке с рук объединение нескольких кадров иногда даёт смазывание или артефакты. Поэтому со штативом вероятность получить хороший результат выше.

Можно ли снять солнечное затмение в RAW

Если смартфон поддерживает RAW или ProRAW, такой формат может дать больше возможностей при последующей обработке: проще восстанавливать детали и корректировать яркость изображения.

Для публикации в соцсетях или обычного домашнего архива JPEG/HEIF тоже вполне достаточно. Гораздо важнее правильный солнечный фильтр, экспозиция и устойчивое положение телефона.

Как красиво сфотографировать затмение в Москве

В Москве стоит отказаться от ожидания получить на смартфон огромный солнечный серп посреди чёрного неба.

Причина проста: вечером 12 августа Луна закроет лишь небольшую часть Солнца. Максимум частной фазы ожидается примерно в 20:08, а само Солнце в этот момент будет находиться очень низко над горизонтом. Видимая из Москвы часть затмения займёт всего около девяти минут.

Поэтому у смартфона здесь есть другой сильный сценарий — не крупный план, а пейзаж.

городской горизонт;

силуэты зданий;

башни и высотки;

деревья;

мост;

человека на переднем плане;

отражение закатного света в воде.

Низкое положение Солнца позволит получить кадр, где затмение становится частью московского заката.

А вот чтобы различить небольшой «укус» Луны на самом солнечном диске, желательно использовать хороший оптический телевик и солнечный фильтр. Солнечное затмение в Москве 12 августа 2026 года: во сколько начнётся и будет ли видно, читайте на Life.ru.

Как снять солнечное затмение на видео

Правила безопасности для видео те же: если в кадре находится частично закрытое Солнце, перед объективом должен стоять солнечный фильтр.

Лучше:

закрепить телефон;

выбрать нужное увеличение заранее;

отключить вспышку;

настроить экспозицию;

зафиксировать фокус;

запустить запись и не трогать устройство без необходимости.

В Москве это особенно удобно из-за короткого окна наблюдения: от начала частного затмения до захода Солнца пройдёт всего около девяти минут.

Как сделать таймлапс солнечного затмения

Самый простой вариант — зафиксировать смартфон и делать серию кадров через одинаковые промежутки времени.

Важно не переставлять телефон и не менять композицию между фотографиями. Экспозицию и фокус также желательно зафиксировать, иначе яркость последовательных кадров может заметно прыгать.

В Москве затмение будет слишком коротким для классического многочасового таймлапса, поэтому можно делать кадры значительно чаще или просто записать весь доступный период на видео.

Семь ошибок при съёмке солнечного затмения на телефон

1. Направить камеру на Солнце без фильтра. При съёмке частной фазы перед объективом должен находиться подходящий солнечный фильтр.

2. Использовать обычные солнцезащитные очки как фотофильтр. Для оптики существуют специальные фильтры. Камеры, телескопы и бинокли требуют соответствующей защиты перед объективом.

3. Снимать на максимальном цифровом зуме. Лучше использовать оптический телевик и при необходимости кадрировать фотографию после съёмки.

4. Оставить экспозицию полностью автоматической. Смартфон может превратить Солнце в пересвеченное белое пятно.

5. Держать телефон одной рукой. При большом увеличении даже небольшое движение заметно портит резкость.

6. Впервые проверять оборудование во время самого затмения. Фильтр, камеру, увеличение и экспозицию лучше протестировать заранее.

7. Смотреть на Солнце глазами, пока настраиваете телефон. Экран смартфона не является защитой для глаз. Во время частного затмения прямое наблюдение возможно только через предназначенные для этого солнечные очки или безопасный ручной визор.

Быстрые настройки для съёмки затмения на смартфон

Быстрые настройки для съёмки солнечного затмения на смартфон: какой объектив и зум выбрать, как настроить экспозицию и фокус, когда использовать штатив, RAW и HDR.

Главное: как снять затмение на телефон и получить нормальное фото

Идеальная схема выглядит так: заранее закрепить солнечный фильтр перед объективом, выбрать оптический телевик, уменьшить экспозицию, зафиксировать фокус и телефон, сделать несколько кадров и не полагаться на максимальный цифровой зум.

Не стоит ждать, что смартфон автоматически выдаст фотографию уровня телескопа. Для крупного изображения солнечного диска профессиональная длиннофокусная оптика всё ещё значительно эффективнее. Но смартфон отлично подходит для другого типа фотографии — затмения вместе с городом, горизонтом, людьми и изменяющимся светом.

Частые вопросы

Можно ли снимать солнечное затмение на iPhone?

Да. Во время частной фазы перед камерой необходимо установить специальный солнечный фильтр. Затем можно уменьшить экспозицию и зафиксировать фокус и экспозицию средствами камеры iPhone.

Можно ли снимать солнечное затмение на Android?

Да. Правило такое же: солнечный фильтр устанавливается перед объективом, после чего желательно уменьшить экспозицию и использовать оптический зум, если он есть.

Можно ли снять затмение без фильтра?

Не следует направлять камеру непосредственно на частично закрытое Солнце для такой съёмки без специального фильтра.

Можно ли поставить перед камерой очки для затмения?

Для съёмки лучше использовать фильтр, предназначенный именно для смартфона или фотооптики.

Какой зум использовать?

Если у смартфона есть отдельный оптический телевик, лучше использовать его. Сильный цифровой зум заметно ухудшает качество изображения.

Во сколько фотографировать затмение в Москве 12 августа?