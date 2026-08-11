Почему нельзя смотреть на солнечное затмение через телефон, обычные очки и закопчённое стекло

Солнечное затмение кажется менее опасным, чем обычное Солнце: часть яркого диска закрывает Луна, вокруг становится темнее и появляется желание посмотреть на явление без специальной защиты. Именно этого делать нельзя. Во время любой частной фазы открытая часть Солнца остаётся достаточно яркой, чтобы повредить сетчатку. Обычные солнцезащитные очки, закопчённое стекло, фотоплёнка и другие самодельные фильтры для такого наблюдения не предназначены.

12 августа 2026 года это особенно важно для жителей России. Например, в Москве будет наблюдаться только частная фаза затмения, поэтому момента, когда на Солнце можно было бы безопасно посмотреть без специального фильтра, в столице вообще не будет. Life.ru ранее подробно рассказывал, где будет видно солнечное затмение 12 августа 2026 года.

Почему опасно смотреть на солнечное затмение без защиты

Глаз фокусирует солнечный свет на сетчатке — светочувствительной ткани в задней части глаза. Интенсивное излучение может повредить её клетки и привести к состоянию, которое называют солнечной ретинопатией. Последствием могут стать размытое изображение, тёмное или слепое пятно в центре поля зрения, нарушение цветовосприятия и другие проблемы со зрением.

Особенно коварно то, что человек не обязательно сразу почувствует повреждение. Симптомы солнечной ретинопатии способны появиться спустя несколько часов после воздействия яркого света. Некоторые нарушения проходят со временем, но повреждение зрения может оказаться стойким.

Поэтому ориентироваться на принцип «мне не больно, значит, всё нормально» нельзя.

Можно ли смотреть солнечное затмение через солнцезащитные очки

Нет. Обычные солнцезащитные очки для этого не подходят — даже очень тёмные и даже с хорошей защитой от ультрафиолета.

Их задача — сделать пребывание на ярком солнце комфортнее в обычной жизни, а не позволить человеку смотреть непосредственно на солнечный диск.

American Astronomical Society подчёркивает, что специальные фильтры для наблюдения за Солнцем пропускают несравнимо меньше света, чем обычные солнцезащитные очки. Для прямого наблюдения необходимы специальные солнечные очки или ручные фильтры, соответствующие требованиям ISO 12312-2.

Причём одной надписи ISO 12312-2 на упаковке недостаточно: такую маркировку может напечатать и недобросовестный производитель. Желательно использовать продукцию проверенного изготовителя, для которой действительно подтверждено соответствие требованиям стандарта.

Можно ли смотреть затмение через телефон

Здесь есть важный нюанс.

Смотреть трансляцию или уже полученное изображение затмения на экране смартфона безопасно для глаз: человек в таком случае смотрит на дисплей, а не непосредственно на Солнце.

Но направлять камеру телефона прямо на частично закрытое Солнце без подходящего солнечного фильтра не следует. Во время частных фаз перед объективом смартфона или камеры должен находиться специальный солнечный фильтр. Телефон нельзя рассматривать как замену очкам для затмения: если человек держит смартфон перед собой, но одновременно поглядывает на Солнце мимо экрана, глаза всё равно остаются незащищёнными.

Как снять солнечное затмение на телефон

Во время частного затмения безопасный принцип один: между Солнцем и объективом должен находиться предназначенный для такой съёмки солнечный фильтр.

Не стоит самостоятельно прикладывать к объективу случайные затемнённые материалы. Фильтр должен предназначаться для наблюдения или съёмки Солнца и надёжно закрывать объектив.

В Москве 12 августа полной фазы не будет, поэтому снимать Солнце без такого фильтра в течение всего доступного москвичам затмения не следует. Во сколько начнётся солнечное затмение, читайте в материале Life.ru.

Можно ли смотреть солнечное затмение через закопчённое стекло

Нет, этот популярный совет считается небезопасным.

Закопчённое над свечой или другим источником огня стекло действительно может визуально сделать Солнце гораздо темнее. Но степень затемнения такого самодельного фильтра не контролируется, а снижение видимой яркости ещё не означает необходимую защиту глаз.

NASA относит закопчённое стекло к небезопасным фильтрам. Подобные материалы могут пропускать значительное количество невидимого излучения, даже если само Солнце через них кажется достаточно тусклым.

Именно поэтому правило «если не слепит — значит, безопасно» здесь не работает.

Можно ли использовать рентгеновский снимок, фотоплёнку или диск

Тоже нет. Для наблюдения за Солнцем не рекомендуется использовать бытовые и самодельные заменители солнечного фильтра.

Через что можно и нельзя смотреть солнечное затмение: обычные солнцезащитные очки, закопчённое стекло, рентгеновский снимок, фотоплёнка, CD/DVD-диск и телефон без фильтра для съёмки Солнца не подходят для безопасного наблюдения. Использовать рекомендуется только специальные очки для затмения, сертифицированный солнечный фильтр или наблюдение через проекцию Солнца на поверхность.

Можно ли смотреть солнечное затмение через сварочную маску

Не любую.

По рекомендациям American Astronomical Society, достаточно плотную защиту обеспечивают сварочные фильтры с номером затемнения 12 и выше, а наиболее комфортными для наблюдения обычно считаются № 13–14. При этом регулируемые и автоматически затемняющиеся сварочные маски использовать для наблюдения за Солнцем не рекомендуют: можно ошибиться с настройкой, а автоматика может сработать недостаточно быстро.

Если происхождение или степень затемнения стекла неизвестны, экспериментировать с ним не стоит. Проще использовать специальные очки для наблюдения солнечного затмения.

Какие очки нужны для солнечного затмения

Нужны не обычные солнцезащитные, а специальные очки для прямого наблюдения за Солнцем.

Для таких изделий применяется международный стандарт ISO 12312-2. Он устанавливает требования к пропусканию видимого, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, качеству фильтра и другим параметрам.

Перед использованием очки необходимо осмотреть. Если на фильтре появились царапины, проколы, разрывы или он отделяется от оправы, использовать его нельзя. Детей во время наблюдения необходимо контролировать.

Если человек носит обычные очки для коррекции зрения, снимать их не требуется: специальные очки для затмения надеваются поверх них.

Можно ли смотреть на затмение через телескоп или бинокль

Только со специальным фильтром, установленным перед объективом, то есть на стороне прибора, обращённой к Солнцу.

Нельзя надевать очки для затмения на глаза и после этого смотреть через обычный бинокль или телескоп. Оптика концентрирует солнечное излучение и может повредить фильтр и глаза. То же правило относится к фотоаппаратам и другой увеличивающей оптике.

Как посмотреть солнечное затмение без специальных очков

Есть безопасный вариант — не смотреть на Солнце вообще, а наблюдать его проекцию.

Один из простейших способов — камера-обскура. В непрозрачном листе делают маленькое отверстие, поворачиваются спиной к Солнцу и позволяют свету пройти через отверстие на белый лист или другую поверхность. Во время частного затмения на ней появится изображение солнечного серпа. Смотреть нужно на проекцию, а не через отверстие на Солнце.

Работает даже листва деревьев: маленькие промежутки между листьями действуют как множество естественных камер-обскур, поэтому во время частного затмения на земле могут появиться десятки солнечных «серпов».

Что делать, если посмотрел на затмение без очков

Если после прямого взгляда на Солнце появились размытое зрение, тёмное или серое пятно в центре зрения, искажение прямых линий, необычная чувствительность к свету или изменение восприятия цветов, стоит как можно скорее обратиться к офтальмологу. Симптомы повреждения сетчатки могут проявиться не сразу.

Отсутствие боли тоже не гарантирует, что глаз не пострадал.

Главное: через что можно и нельзя смотреть затмение

Можно ли смотреть через обычные солнцезащитные очки? Нет. Даже очень тёмные очки не рассчитаны на прямой взгляд на Солнце.

Можно ли смотреть через закопчённое стекло? Нет. Оно не является надёжным солнечным фильтром.

Можно ли смотреть через телефон? На изображение на экране — да. Направлять камеру прямо на частично закрытое Солнце следует только с подходящим солнечным фильтром перед объективом.

Можно ли использовать рентгеновский снимок или фотоплёнку? Нет. Такие материалы не являются надёжными солнечными фильтрами.

Какие очки подходят? Специальные очки или ручные солнечные фильтры, соответствующие требованиям ISO 12312-2 и полученные из надёжного источника.