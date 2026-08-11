Солнечное затмение в Москве 12 августа 2026 года: во сколько начнётся и будет ли видно

Жителям Москвы вечером 12 августа 2026 года всё-таки удастся увидеть солнечное затмение, но зрелище будет очень коротким. Луна начнёт закрывать Солнце примерно в 20:03 мск, в 20:08 наступит максимальная видимая из столицы фаза, а уже около 20:12–20:13 светило уйдёт за горизонт. Таким образом, у москвичей будет всего около девяти минут для наблюдений. Полного затмения в столице не будет.

Во сколько солнечное затмение в Москве 12 августа 2026 года

Для Москвы основные моменты затмения выглядят так:

Солнечное затмение в Москве 12 августа 2026 года: начало частной фазы ожидается около 20:03, максимум — примерно в 20:08. Наблюдать явление можно будет лишь несколько минут до захода Солнца за горизонт.

По данным астрономического сервиса Timeanddate, видимая из Москвы часть явления продлится примерно девять минут. В 20:08 затмение достигнет максимума, доступного наблюдателю в столице.

В некоторых календарях можно увидеть другое время окончания — около 21:41. Ошибки здесь нет: это расчётный момент окончания частной фазы затмения для данной точки Земли. Но к тому времени Солнце в Москве уже давно окажется под горизонтом, поэтому наблюдать продолжение затмения будет невозможно.

Будет ли видно солнечное затмение в Москве

Да, солнечное затмение 12 августа будет видно в Москве, однако только как небольшое частное затмение.

В момент максимума Луна закроет примерно 3,1% площади солнечного диска. Астрономическая величина затмения для Москвы составит около 0,088. Эти показатели не противоречат друг другу: величина затмения характеризует долю диаметра Солнца, закрытую Луной, тогда как процент покрытия показывает закрытую площадь диска.

То есть привычной картинки с почти исчезнувшим Солнцем москвичи не увидят. Луна лишь слегка «надкусит» край солнечного диска, а заметного дневного сумрака при таком небольшом покрытии ожидать не стоит.

Главная сложность заключается даже не в малой фазе, а во времени события: затмение начнётся буквально перед заходом Солнца. Для наблюдения потребуется ясное небо и максимально открытый северо-западный горизонт, который не перекрывают дома, деревья и другие препятствия.

Какая погода будет в Москве во время затмения

По прогнозу, актуальному на 11 августа, условия для наблюдения вечером 12 августа выглядят неплохо. Около 19:00 в Москве ожидается преимущественно ясная погода, а к 20:00 — ясное небо и температура около +16 °C.

При этом прогноз погоды может измениться. Даже небольшая полоса облаков непосредственно над северо-западным горизонтом способна полностью закрыть затмение, поскольку Солнце будет находиться очень низко.

Где лучше смотреть солнечное затмение в Москве

Искать специальную обсерваторию для наблюдения не обязательно. Куда важнее выбрать место с максимально свободным обзором в сторону заходящего Солнца.

Подойдут открытые и достаточно высокие точки, где северо-западный горизонт не перекрывают многоэтажки, деревья или рельеф. На место лучше прийти заранее: само затмение начнётся около 20:03, а через девять–десять минут Солнце уже скроется.

Городская засветка в данном случае практически не мешает — в отличие от наблюдений за звёздами или Персеидами. Главными условиями станут ясное небо и свободный горизонт.

Можно ли смотреть солнечное затмение без очков

Нет. Даже когда Луна закрывает часть солнечного диска и Солнце находится низко над горизонтом, смотреть прямо на него без специальной защиты глаз опасно.

Для прямого наблюдения нужны специальные очки или солнечный визор, предназначенные именно для наблюдений за Солнцем. NASA рекомендует использовать средства защиты, соответствующие международному стандарту ISO 12312-2. Обычные солнцезащитные очки, какими бы тёмными они ни были, такой защиты не обеспечивают.

Нельзя смотреть на Солнце через бинокль, телескоп или объектив камеры без специального солнечного фильтра, установленного перед оптикой. Концентрированный свет способен повредить глаза и оборудование.

Безопасная альтернатива — наблюдать не само Солнце, а его проекцию, например с помощью простейшей камеры-обскуры.

Где солнечное затмение 12 августа 2026 года будет полным

Хотя из Москвы затмение будет едва заметным, в мировом масштабе событие окажется гораздо эффектнее. Полоса полной фазы 12 августа пройдёт через север России, Гренландию, Исландию, Атлантику, Испанию и небольшую часть Португалии. Во многих других районах Европы и Северного полушария затмение будет частным.

О том, где будет видно полное солнечное затмение и какие ещё астрономические события произойдут в августе 2026 года, Life.ru рассказывал ранее.

Почему в Петербурге затмение будет заметнее, чем в Москве

Москва окажется почти у восточной границы зоны видимости августовского затмения, поэтому Луна успеет лишь немного зайти на солнечный диск перед заходом Солнца.

Чем дальше на север и северо-запад, тем эффектнее будет частная фаза. NASA указывает, что значительная часть Европы попадёт в область частного затмения, а полоса полной фазы пройдёт значительно севернее и западнее Москвы.

Поэтому жители северо-западных российских регионов получат гораздо более выраженную фазу, чем москвичи.

Когда следующее солнечное затмение будет видно в Москве

После события 12 августа следующее солнечное затмение, которое можно будет наблюдать из Москвы, ожидается 2 августа 2027 года. Для столицы оно также будет частным, хотя в мировом масштабе это затмение станет полным.

Главное о солнечном затмении в Москве 12 августа

Будет ли видно затмение в Москве?

Да. Оно будет частным и очень коротким.

Во сколько начнётся?

Примерно в 20:03 мск.

Когда максимум?

Около 20:08.

Сколько продлится наблюдаемая часть?

Около девяти минут — примерно до 20:12–20:13, когда Солнце скроется за горизонтом.

Сколько Солнца закроет Луна?

Около 3% площади солнечного диска в максимальной видимой фазе.