Российские школьники отправятся на край Земли, чтобы увидеть солнечное затмение

Московские школьники и студенты колледжей отправились в Большую арктическую экспедицию на мыс Челюскин — самую северную точку Евразии. Они будут помогать учёным собирать данные по 14 научным темам. Об этом РИА «Новости» рассказала заместитель руководителя экспедиции по науке, полярный путешественник Иван Смирнов.

Самый яркий момент экспедиции — наблюдение за солнечным затмением 12 августа. На Таймыре, где сейчас полярный день, можно будет увидеть 99% затмения.

«Можно провести целый курс лекций о том, чем они там будут заниматься и что исследовать, но могу сказать, что самая яркая точка этого года — солнечное затмение. Оно будет наблюдаться 12 августа поздно вечером, сейчас там полярный день, поэтому есть шанс увидеть его над Северным Ледовитым океаном. Мы увидим 99% солнечного затмения», — сказал Смирнов.

Участники советовались с астрономами и будут снимать явление на зеркальную камеру, чтобы передать снимки специалистам.

Кстати, в Москве затмение будет почти незаметным — Луна закроет всего 1% солнечного диска, и наблюдать его можно будет всего 9 минут. Лучшее место в России для полной фазы — именно Таймыр.