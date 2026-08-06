Солнце пропадёт на глазах: Затмение 12 августа ударит по электричеству в Европе
ЕС готовится к сбоям в электрогенерации из-за солнечного затмения 12 августа
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Еврокомиссия предупредила о серьёзном влиянии солнечного затмения на выработку электроэнергии в ЕС 12 августа. Об этом рассказала представитель ведомства Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе.
По её словам, для координации действий в сети операторов ENTSO-E уже создали специальную группу. В пятницу она проведёт встречу, где рассмотрят возможные сценарии развития ситуации.
Главная сложность — синхронное резкое падение генерации. Это затронет как крупные станции, так и распределённые по всей системе частные панели, подключённые к общей сети.
В момент, когда Луна закроет Солнце, потребуется быстро ввести в действие значительные резервные мощности. Иначе компенсировать спад будет невозможно.
Итконен подчеркнула, что профильные специалисты активно готовятся нивелировать неблагоприятный эффект от природного явления.
Солнечное затмение 12 августа станет одним из главных астрономических событий года: фазу, когда Луна полностью закроет солнечный диск, можно будет наблюдать в узкой полосе, проходящей через Арктику, Гренландию, Исландию и Испанию. На территории России, к сожалению, полного затмения практически не будет видно, однако на северо-западе страны можно будет наблюдать частные фазы, причём наилучшие условия для этого сложатся в Мурманске, Архангельске и Санкт-Петербурге, где Луна скроет до 80% солнечного диска. В Москве явление будет выглядеть гораздо скромнее (закроется лишь около 1% Солнца) и продлится всего несколько минут на закате. При наблюдениях следует обязательно использовать специальные солнечные фильтры, чтобы избежать повреждения глаз.
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