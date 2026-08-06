Солнце пропадёт на глазах: Затмение 12 августа ударит по электричеству в Европе

Солнечное затмение 12 августа станет одним из главных астрономических событий года: фазу, когда Луна полностью закроет солнечный диск, можно будет наблюдать в узкой полосе, проходящей через Арктику, Гренландию, Исландию и Испанию. На территории России, к сожалению, полного затмения практически не будет видно, однако на северо-западе страны можно будет наблюдать частные фазы, причём наилучшие условия для этого сложатся в Мурманске, Архангельске и Санкт-Петербурге, где Луна скроет до 80% солнечного диска. В Москве явление будет выглядеть гораздо скромнее (закроется лишь около 1% Солнца) и продлится всего несколько минут на закате. При наблюдениях следует обязательно использовать специальные солнечные фильтры, чтобы избежать повреждения глаз.