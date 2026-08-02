Солнце решило устроить шоу: Россиянам рассказали, где в августе исчезнет дневной свет

Полное солнечное затмение 12 августа затронет часть территории России, однако полностью закрытое Солнце смогут увидеть только в труднодоступных районах Таймыра. В других регионах жители станут свидетелями частичной фазы явления. Об этом РИА «Новости» сообщил научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.

Начало полного затмения ожидается вечером 12 августа. Первой точкой на российской территории, где Луна полностью закроет солнечный диск, станет полуостров Таймыр. После этого тень от Луны продолжит движение в сторону Северного полюса, затем пройдёт через Гренландию и Исландию, а позже достигнет Испании, где также можно будет наблюдать полную фазу явления.

«На территории европейской части России будет видно лишь частное затмение. Наибольшая фаза будет достигнута в Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Санкт-Петербурге и других северных городах», — сказал он.

В этих местах Луна закроет более 80% солнечного диска. Пиковая фаза события наступит в 20:46 по московскому времени. Кроме солнечного явления, 28 августа произойдёт частное лунное затмение. Лучше всего его смогут наблюдать жители восточного побережья Северной Америки, Южной Америки и Антарктиды. В России увидеть удастся лишь небольшую полутеневую фазу. Она будет заметна в европейской части страны примерно во время захода Луны около 05:00.

Ранее специалисты сообщили о мощной вспышке на Солнце, которая произошла утром 27 июля. Событие зафиксировали в рентгеновском диапазоне в районе группы солнечных пятен 4494. Вспышке присвоили класс M1.0. Продолжительность явления составила около 16 минут — его зарегистрировали в 05:43 по московскому времени.