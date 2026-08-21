Лунное затмение 28 августа можно будет увидеть невооружённым глазом

Жители некоторых регионов России смогут наблюдать лунное затмение 28 августа без специальных приборов. Об этом ТАСС рассказал эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров.

По словам специалиста, высокая яркость Луны позволит увидеть явление даже в условиях городской засветки. Для наблюдения достаточно выбрать место с открытым южным или западным горизонтом и дождаться ясной погоды. Специальные очки или фильтры для лунного затмения не требуются, однако бинокль или небольшой телескоп помогут рассмотреть детали поверхности спутника Земли.

Максимальная фаза затмения, во время которой тень Земли закроет около 96% лунного диска, в России наблюдаться не будет. Лучше всего частные фазы явления будут заметны в Калининградской области. В центральной части страны Луна скроется за горизонтом до наступления максимума, а восточнее увидеть затмение будет сложнее.

Лунное затмение начнётся 28 августа в 04:24 по московскому времени и завершится в 10:02. Полностью наблюдать основные фазы смогут жители Северной и Южной Америки, а отдельные этапы явления будут доступны в Европе, Африке и западных районах Азии.

Ранее Life.ru писал о коридоре затмений августа 2026 года, который начался с солнечного затмения 12 августа и завершится лунным затмением 28 августа. Второе небесное событие месяца будет частичным: наиболее заметные фазы в Москве пройдут уже после захода Луны, а лучшие условия для наблюдения сложатся в других регионах мира.