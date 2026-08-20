На Солнце произошла мощнейшая вспышка августа M8.1: будет ли магнитная буря 22 августа

20 августа на Солнце произошла вспышка M8.1 — самая сильная в августе. Долетел ли выброс до Земли, какой Kp 22 августа и ждать ли магнитную бурю — в материале Life.ru.

На Солнце произошла мощная вспышка класса M8.1 — самая сильная с начала августа 2026 года. Она почти достигла высшего X-класса и вызвала вопрос: долетит ли солнечный выброс до Земли и будет ли магнитная буря 22 августа? К середине субботы прогноз стал заметно спокойнее: плазма ушла в сторону от нашей планеты, а магнитосфера Земли остаётся стабильной.

По состоянию на 13:21 мск 22 августа текущий геомагнитный индекс составляет всего Kp 0+. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН прогнозирует на ближайшие 24 часа максимум около Kp 3, тогда как слабая магнитная буря начинается лишь при достижении уровня около Kp 5.

Солнечная вспышка на Солнце. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Солнечная вспышка M8.1 20 августа: что произошло

Самая сильная солнечная вспышка августа произошла 20 августа 2026 года в активной области №4513. Максимума событие достигло примерно в 14:42 по московскому времени. Его мощность составила M8.1. Всего в тот день специалисты зарегистрировали 17 вспышек класса C и выше, три из них относились к классу M.

Вспышка M8.1 менее чем через четыре часа побила предыдущий августовский рекорд. По оценке Лаборатории солнечной астрономии, до высшего класса X ей не хватило примерно 20% мощности. Учёные назвали произошедшее крупным событием.

Источником стала группа солнечных пятен №4513, которая незадолго до этого появилась на видимой с Земли стороне Солнца. Именно появление этой активной области привело к резкому росту числа вспышек.

Будет ли магнитная буря 22 августа 2026 года

На данный момент полноценная магнитная буря 22 августа не наблюдается и по основному прогнозу не ожидается.

Днём 22 августа магнитосфера Земли остаётся спокойной. В 13:21 мск Лаборатория солнечной астрономии фиксировала Kp 0+. На следующие сутки специалисты прогнозируют спокойное состояние магнитного поля с максимальным показателем около Kp 3.

По оперативной оценке XRAS, вероятность развития магнитной бури 22 августа составляет около 12%. Ещё 35% приходится на возмущённое состояние магнитосферы, а наиболее вероятным — 53% — остаётся спокойный сценарий.

Таким образом, сама мощная вспышка M8.1 не привела к удару по Земле и сильной магнитной буре 22 августа.

Долетит ли выброс после вспышки M8.1 до Земли

Главная хорошая новость заключается в геометрии события. Ещё после вспышки 20 августа специалисты ИКИ РАН отмечали, что активная область находилась под таким углом, при котором солнечному веществу было крайне трудно попасть в Землю.

Утром 22 августа Лаборатория солнечной астрономии подтвердила, что очередной корональный выброс ушёл в сторону от Земли. Заодно учёные сообщили о резком снижении солнечной активности: за предшествующие десять часов не произошло ни одной новой вспышки.

Здесь важно различать солнечную вспышку и корональный выброс массы. Сама вспышка — это резкий выброс электромагнитного излучения. Оно распространяется со скоростью света и достигает Земли примерно за восемь минут. А магнитные бури обычно связаны прежде всего с выбросами солнечной плазмы и изменениями солнечного ветра, которым для движения к Земле требуется значительно больше времени.

Поэтому популярный вопрос «долетит ли вспышка до Земли» технически правильнее формулировать как «долетит ли до Земли выброс плазмы после вспышки».

Что означает класс M8.1 и насколько это мощная вспышка

Солнечные вспышки делятся по мощности на классы A, B, C, M и X, причём каждый следующий класс примерно в десять раз сильнее предыдущего. Самыми мощными считаются вспышки класса X.

Число после буквы показывает положение события внутри класса. Поэтому M8.1 значительно сильнее, например, M1 или M2 и находится совсем рядом с границей X-класса.

Именно поэтому произошедшее 20 августа событие привлекло столько внимания: M8.1 — одна из самых сильных возможных вспышек класса M. Для перехода в категорию X ей действительно не хватило примерно пятой части мощности.

Что происходит на Солнце сейчас, 22 августа

После бурного периода солнечная активность пошла на спад. На странице мониторинга XRAS днём 22 августа новых вспышек за текущие сутки ещё не было. Последнее зарегистрированное событие произошло вечером 21 августа и относилось к обычному классу C4.0.

Однако окончательно списывать активную область №4513 со счетов пока рано. Она продолжает перемещаться по видимому солнечному диску. Ранее учёные отмечали, что по мере этого движения область будет выходить в положение, из которого будущие выбросы смогут эффективнее воздействовать на Землю.

То есть угроза именно от вспышки M8.1 20 августа фактически миновала, но новая сильная вспышка в этой или другой активной области способна снова изменить прогноз космической погоды.

Именно поэтому прогноз магнитных бурь нельзя считать окончательным на много дней вперёд: после нового крупного выброса расчёты могут быстро поменяться.

Опасна ли солнечная вспышка M8.1 для людей

Для людей, находящихся на поверхности Земли, сама солнечная вспышка не представляет прямой радиационной опасности: атмосферный слой планеты поглощает опасную часть солнечного излучения. NASA отмечает, что сильные вспышки прежде всего способны воздействовать на технологии — радиосвязь, спутники и навигационные системы.

Магнитные бури также часто связывают с головной болью, слабостью, сонливостью и изменением давления у метеозависимых людей. Однако однозначно доказанной причинной связи между геомагнитной активностью и такими симптомами пока нет.

Актуальный календарь геомагнитной активности и прогноз до конца месяца Life.ru собрал в отдельном материале «Магнитные бури в августе 2026 года».

Возможна ли новая мощная вспышка на Солнце

Да, полностью исключить её нельзя. После вспышки M8.1 область №4513 продолжает находиться на видимой стороне Солнца, а значит, учёные продолжат наблюдать за её развитием.

При этом текущая динамика скорее благоприятная: 22 августа число солнечных вспышек резко сократилось, плазма прошла в стороне от Земли, а геомагнитная обстановка остаётся спокойной.

Если в ближайшие дни в активной области произойдёт новая сильная M- или X-вспышка уже в более выгодном для движения к Земле положении, прогноз магнитных бурь придётся пересчитывать.

Будет ли магнитная буря сегодня, 22 августа?

По состоянию на день 22 августа магнитной бури нет. Магнитосфера Земли спокойная, а прогноз на следующие 24 часа составляет около Kp 3. Вероятность полноценной бури остаётся низкой.

Какая самая сильная вспышка произошла на Солнце в августе 2026 года?

Самой мощной вспышкой августа на данный момент является событие класса M8.1, зарегистрированное 20 августа 2026 года.

Может ли вспышка M8.1 вызвать магнитную бурю?

Может, если событие сопровождается корональным выбросом массы, направленным в сторону Земли. В данном случае геометрия оказалась благоприятной для нашей планеты: основной поток плазмы прошёл в стороне.

Возможны ли новые солнечные вспышки после M8.1?

Да. Активная область №4513 остаётся на видимой стороне Солнца, поэтому новые события исключать нельзя. Однако 22 августа специалисты фиксируют заметное снижение числа вспышек.