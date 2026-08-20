Магнитные бури 20–22 августа: Учёные взбудоражены — на Солнце резко выросло число вспышек. Когда ждать геошторм? Оглавление Что происходит на Солнце 20 августа Будут ли магнитные бури 20, 21 и 22 августа 2026 года Космическая погода: Так чего ждать 20, 21 и 22 августа Солнце выдало 19 вспышек за сутки, а потом магнитосфера внезапно затихла. Но какие цифры отразились из-за солнечной аномалии на графиках ИКИ РАН на 20–22 августа? Сорвётся ли хрупкое перемирие после вчерашней магнитной бури? 20 августа, 09:26 34660 34660 Новые вспышки на Солнце и корональная дыра — что говорят учёные ИКИ РАН про вероятность магнитных бурь с 20 по 22 августа? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Космическая погода снова разыгрывает странную партию. Например, вчера Землю застала врасплох буря, которой почти не было в расчётах. А уже сегодня магнитосфера только начала приходить в себя, как на Солнце заметно выросло число вспышек, а из-за края звезды показалась новая активная область. Так закончилась ли буря или просто решила немного передохнуть?

Что происходит на Солнце 20 августа

Учёные пока не решаются паниковать, но зато они пристально наблюдают за поведением звезды. Солнечные залпы пока происходят слишком далеко от зоны, откуда выбросы способны ударить по Земле. Главная угроза скрывается в другом: планета всё ещё движется внутри быстрого потока солнечного ветра, который способен без предупреждения раскачать магнитное поле. Новая активная область, выходящая с обратной стороны Солнца, резко увеличила темп вспышек. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, за предыдущие сутки учёные зарегистрировали 19 событий. Среди них оказалась первая почти за три недели вспышка класса M. До этого подобная активность наблюдалась лишь 30 июля.

Источником вспышек стала группа пятен № 4513. Пока она выглядит небольшой, однако значительная часть её магнитных структур может оставаться скрытой за краем Солнца. Специалисты считают, что активный центр уже проходит пик, поэтому дальнейшее резкое усиление пока не выглядит главным сценарием.

Непосредственной угрозы для Земли эта область сейчас не представляет. Чтобы выбросы из неё смогли направиться к нашей планете, пятнам потребуется ещё несколько дней. Гораздо важнее остаточное воздействие корональной дыры, которая разогнала солнечный ветер примерно до 600 километров в секунду. Именно этот поток вызвал неожиданную магнитную бурю 18 августа. Она достигла уровня G1 и стала уже третьей с начала месяца. Утром 20 августа магнитосфера успокоилась, а текущий индекс Kp снизился до двух баллов. Тем не менее отдельные возмущения, по оценке учёных, ещё возможны до пятницы.

Будут ли магнитные бури 20, 21 и 22 августа 2026 года

Официальный график вероятности магнитной бури 20, 21 и 22 августа 2026 от ИКИ РАН. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Будут ли магнитные бури 20 августа 2026 года? Четверг станет самым тревожным днём по вероятности магнитной бури. Красный сектор занимает 31% прогноза. Ещё 35% приходится на возбуждённую магнитосферу и лишь 34% на полностью спокойный сценарий. Самый сильный всплеск пришёлся на начало суток, когда индекс Kp приблизился к 4,7 балла. Это почти порог слабой магнитной бури G1, которая официально начинается при Kp 5. Затем показатель пошёл вниз и к утру вернулся в зелёную зону. В течение оставшейся части дня графики ИКИ РАН показывают колебания примерно от двух до трёх баллов. Нового полноценного шторма почасовой расчёт пока не обещает, однако высокий процент красного сценария предупреждает: магнитосфера ещё не обрела прежнюю устойчивость.

Будут ли магнитные бури 21 августа 2026 года? В пятницу вероятность бури снизится до 21%, но полностью спокойным день не станет. Жёлтый сектор займёт 40% диаграммы, зелёный — 39%. Таким образом, геомагнитные возмущения остаются самым вероятным сценарием. Наиболее напряжённый период ожидается глубокой ночью. Около 3:00 по московскому времени индекс Kp может подняться до четырёх баллов. Магнитосфера перейдёт в возбуждённое состояние, но до уровня G1 ей не хватит одного балла. Утром показатель быстро опустится примерно до двух баллов, а днём может снизиться до Kp 1,7. К вечеру геомагнитная активность немного возрастёт, однако останется в зелёной зоне. Получается, что пятница способна начаться с короткой встряски, после которой Земля вновь возьмёт ситуацию под контроль.

Какой официальный прогноз магнитных бурь на 20–22 августа 2026? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Будут ли магнитные бури 22 августа 2026 года? В субботу вероятности распределятся так же, как днём ранее: 39% на спокойную магнитосферу, 40% на возбуждённое состояние и 21% на бурю. Однако тревожный всплеск сместится на утро. Около 6:00 по Мск индекс Kp может снова подняться до четырёх баллов. Затем активность начнёт постепенно ослабевать. Днём показатель будет держаться примерно на уровне Kp 2,7, вечером опустится до двух, а к полуночи способен приблизиться к одному баллу. Если прогноз не изменится, именно субботний вечер поставит точку в затянувшемся периоде геомагнитной нестабильности. К концу суток все столбцы вернутся в зелёную зону, а магнитосфера окажется спокойнее, чем в предыдущие дни.

Космическая погода: Так чего ждать 20, 21 и 22 августа

Самым опасным днём по вероятности бури станет 20 августа: красный сектор достигает 31%. Однако самый сильный расчётный всплеск уже пришёлся на начало суток, а текущая геомагнитная обстановка остаётся спокойной. В ночь на 21 августа и утром 22-го возможны новые подъёмы до Kp 4. Они соответствуют возбуждённой магнитосфере, но не полноценной буре. Основной прогноз ИКИ РАН не показывает выхода в красную зону ни в пятницу, ни в субботу.

Главная неопределённость связана с быстрым солнечным ветром. Именно он уже сумел устроить неожиданную бурю 18 августа и теоретически способен повторить этот фокус. Впрочем, к выходным его влияние должно ослабнуть. Поэтому красный сектор пока больше напоминает предупреждение, чем приговор: космическое перемирие остаётся хрупким, но шансы Земли дотянуть до полного штиля всё-таки выше. А ранее Life.ru рассказывал, что учёные зафиксировали аномалию в Средиземном море. Европу ждёт удар с небес?

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Авторы Карина Морозова