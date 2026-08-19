На Земле вновь началась слабая магнитная буря

На Земле утром 19 августа вновь началась слабая магнитная буря уровня G1. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, геомагнитные возмущения превысили порог магнитной бури после 08:45 мск. Причиной стало воздействие корональной дыры на Землю. Ранее специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН предупреждали, что такие возмущения могут сохраняться ещё несколько дней.

По прогнозу учёных, нестабильная геомагнитная обстановка возможна до 21 августа.

Ещё накануне Life.ru сообщал, что учёные практически не ожидали полноценной магнитной бури 18 августа: вероятность спокойной геомагнитной обстановки оценивалась в 78%, а шансы на бурю — всего в 7%. На этом фоне начавшиеся возмущения оказались неожиданными для специалистов.