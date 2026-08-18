Ноцебо метеозависимости: Почему нам становится плохо уже от самих новостей о магнитных бурях

На Земле утром 18 августа началась неожиданная магнитная буря планетарного масштаба, хотя прогнозы обещали лишь слабые возмущения. Врачи расходятся во мнении, влияет ли возмущение геомагнитного поля на состояние здоровья. Психиатр Василий Шуров в беседе с Life.ru заявил, что речь может идти о ноцебо метеозависимости, когда мы начинаем искать у себя «симптомы» после простого прочтения новостей о бурях.

По его словам, нет убедительных данных. и исследований, что магнитные бури действительно влияют на здоровье человека. Но что известно точно — часть людей ипохондричны, они решают, что их организм чувствителен к погоде и солнечной активности.

Это именно ноцебо в чистом виде: искать у себя то, чего нет, и так объяснять своё состояние. Есть определённые негативные ожидания и новостная повестка: всё, надвигается буря, всем будет плохо. Если бы не сказали про бурю, никто бы и внимания не обратил. Василий Шуров Психиатр

Шуров призвал лечить тревогу и ипохондрию у таких людей: если вы прошли десятки докторов и выяснилось, что вы совершенно здоровы — отстаньте от своего организма. Психиатр объяснил, что любая тревога требует подкрепления, и человек начинает заниматься думскроллингом: выискивает, что не так. То микропластик его пугает, то лекарства убивают — любая тема приветствуется.