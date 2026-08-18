На Земле внезапно началась магнитная буря уровня G1 — учёные не понимают причину
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На Земле утром 18 августа неожиданно началась магнитная буря планетарного масштаба, хотя прогнозы обещали лишь слабые возмущения. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Событие стартовало примерно между 07:00 и 08:00 мск. К 09:00 буря достигла уровня G1 — минимального по пятибалльной шкале. Учёные признают, что пока не до конца понимают причину: параметры солнечного ветра до последнего оставались сравнительно спокойными.
«Около часа назад мировые сети магнитных обсерваторий зарегистрировали геомагнитную бурю планетарного масштаба. Событие началось между 7 и 8 часами утра по московскому времени. На момент написания сообщения, примерно в 9 часов по Москве, буря имеет амплитуду G1, то есть является слабой», — сообщили в лаборатории.
По прогнозу ИКИ РАН, активная фаза должна завершиться уже к полудню, однако на полную стабилизацию магнитосферы может уйти два-три дня. Земля сейчас проходит через область влияния крупной корональной дыры, поэтому новые всплески не исключены.
Нынешняя буря стала уже третьей за первые 18 дней августа после событий 2 и 8 числа. При этом ни одна из них пока не превысила уровень G2.
Ещё накануне Life.ru писал, что полноценной магнитной бури 18 августа учёные практически не ожидают, оценивая вероятность спокойной обстановки в 78%, а самой бури — лишь в 7%. Именно поэтому нынешнее событие оказалось неожиданным для специалистов.
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