На Земле внезапно началась магнитная буря уровня G1 — учёные не понимают причину

На Земле утром 18 августа неожиданно началась магнитная буря планетарного масштаба, хотя прогнозы обещали лишь слабые возмущения. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Событие стартовало примерно между 07:00 и 08:00 мск. К 09:00 буря достигла уровня G1 — минимального по пятибалльной шкале. Учёные признают, что пока не до конца понимают причину: параметры солнечного ветра до последнего оставались сравнительно спокойными.

«Около часа назад мировые сети магнитных обсерваторий зарегистрировали геомагнитную бурю планетарного масштаба. Событие началось между 7 и 8 часами утра по московскому времени. На момент написания сообщения, примерно в 9 часов по Москве, буря имеет амплитуду G1, то есть является слабой», — сообщили в лаборатории.

По прогнозу ИКИ РАН, активная фаза должна завершиться уже к полудню, однако на полную стабилизацию магнитосферы может уйти два-три дня. Земля сейчас проходит через область влияния крупной корональной дыры, поэтому новые всплески не исключены.

Нынешняя буря стала уже третьей за первые 18 дней августа после событий 2 и 8 числа. При этом ни одна из них пока не превысила уровень G2.

Ещё накануне Life.ru писал, что полноценной магнитной бури 18 августа учёные практически не ожидают, оценивая вероятность спокойной обстановки в 78%, а самой бури — лишь в 7%. Именно поэтому нынешнее событие оказалось неожиданным для специалистов.