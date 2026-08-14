Солнце может резко «проснуться»: Учёные ждут сильных вспышек

На Солнце 14 и 15 августа могут произойти сильные вспышки класса M, хотя общий уровень активности звезды останется преимущественно низким. Такой прогноз дали специалисты Института прикладной геофизики. ИПГ и в предыдущих суточных прогнозах допускал события этого класса.

«Вспышечная солнечная активность [14 и 15 августа], в основном, низкая, ожидаются вспышки класса М», — сообщили в институте.

Класс M занимает предпоследнюю ступень в принятой шкале мощности солнечных вспышек. Выше него находится только категория X, а перед ним идут более слабые A, B и C. Каждый переход к следующему классу означает десятикратное увеличение интенсивности рентгеновского излучения.

При этом сама вспышка ещё не означает, что Землю обязательно накроет магнитная буря. Геомагнитные возмущения возможны, если событие сопровождается выбросом солнечной плазмы и тот оказывается направлен в сторону нашей планеты.

В начале августа Землю уже накрыла первая магнитная буря месяца после прихода облака солнечной плазмы. Учёные предупреждали, что выброс лишь частично заденет планету, однако этого оказалось достаточно для возмущения магнитосферы.