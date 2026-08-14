Солнце может резко «проснуться»: Учёные ждут сильных вспышек
На Солнце 14–15 августа ожидаются сильные вспышки класса M
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
На Солнце 14 и 15 августа могут произойти сильные вспышки класса M, хотя общий уровень активности звезды останется преимущественно низким. Такой прогноз дали специалисты Института прикладной геофизики. ИПГ и в предыдущих суточных прогнозах допускал события этого класса.
«Вспышечная солнечная активность [14 и 15 августа], в основном, низкая, ожидаются вспышки класса М», — сообщили в институте.
Класс M занимает предпоследнюю ступень в принятой шкале мощности солнечных вспышек. Выше него находится только категория X, а перед ним идут более слабые A, B и C. Каждый переход к следующему классу означает десятикратное увеличение интенсивности рентгеновского излучения.
При этом сама вспышка ещё не означает, что Землю обязательно накроет магнитная буря. Геомагнитные возмущения возможны, если событие сопровождается выбросом солнечной плазмы и тот оказывается направлен в сторону нашей планеты.
В начале августа Землю уже накрыла первая магнитная буря месяца после прихода облака солнечной плазмы. Учёные предупреждали, что выброс лишь частично заденет планету, однако этого оказалось достаточно для возмущения магнитосферы.
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