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19 августа, 15:03

Европу ждёт удар с небес: учёные зафиксировали аномалию в Средиземном море

Bloomberg: Европу могут накрыть чудовищные штормы из-за аномальной жары

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Учёные бьют тревогу — средиземное море нагревается вдвое быстрее, чем Мировой океан. Это может привести к затяжным и мощным штормам и ураганам в Европе, пишет Bloomberg.

В июне у побережья Испании вода местами оказалась на 6 градусов теплее нормы. Это даёт циклонам больше энергии и делает их дольше. Исследовательница Кэтрин Грегори пояснила, что тёплая вода подпитывает шторма, позволяя им существовать дольше.

Причина — антропогенное глобальное потепление. Европа нагревается быстрее других континентов, и этим летом жара уже унесла жизни около 25 тысяч человек. Моря тоже греются, и горячая вода нагревает побережье, мешая ночному охлаждению и повышая влажность, что опасно для людей.

По словам учёных, похожий эффект раньше наблюдали в Азии, теперь он всё чаще проявляется и в Южной Европе. Изучение влияния морской жары на людей становится одной из ключевых задач климатологии.

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Ранее сообщалось, что засуха охватила почти 40% территории Евросоюза. Особенно пострадала Западная Европа — там рекордная жара, лесные пожары и почти нет дождей. У фермеров серьёзные проблемы. Пастбища высохли, кормовые культуры погибли, поэтому животноводам приходится использовать зимние запасы уже сейчас. Урожаи падают по всей Европе — от оливок и винограда до кукурузы и подсолнечника.

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Наталья Афонина
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