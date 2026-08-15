Климатическая катастрофа лета 2026: рекордная жара, засуха и почему дальше будет только хуже

Лето 2026 года ещё не закончилось, но уже вошло в климатическую историю. Россия пережила самый тёплый июль за всё время регулярных наблюдений, Западная Европа — серию волн жары и экстремальную засуху, уровень воды в крупнейших реках упал до критических отметок, а температура Мирового океана снова поставила рекорд. Life.ru разбирается, почему планету одновременно охватили жара, засуха и пожары, при чём здесь глобальное потепление и Эль-Ниньо и действительно ли следующие годы могут оказаться ещё горячее.

Что произошло с климатом летом 2026 года

Главный итог двух первых месяцев лета можно сформулировать просто: экстремальная жара перестала быть проблемой отдельных стран.

Июнь 2026 года стал вторым самым жарким июнем в истории наблюдений для Северного полушария. На Урале он оказался самым тёплым с начала регулярных метеонаблюдений в 1891 году, в Сибири — вторым самым тёплым. В отдельных районах температуры превышали климатическую норму на 2–8 градусов.

А затем пришёл июль.

По данным Гидрометцентра России, июль 2026 года стал самым тёплым в России за всю историю наблюдений с 1891 года, превысив прежние максимумы 2010 и 2024 годов. Особенно сильная жара наблюдалась на востоке Поволжья, Урале и в Сибири. В Тюменской области среднемесячная температура оказалась на четыре градуса выше нормы.

При этом климатическая картина оказалась очень неоднородной. Европейская часть России в июле была значительно прохладнее, а в ряде районов температура даже опустилась ниже нормы. Поволжье, Урал и некоторые регионы Дальнего Востока одновременно получили большое количество осадков. Поэтому говорить о единой засухе «по всей России» неправильно.

Именно эта контрастность — одна из характерных черт современного климата: глобальное потепление не означает, что каждый город каждый день становится жарче. Оно повышает общий температурный фон и вероятность экстремальных событий, которые в разных регионах могут проявляться по-разному.

Насколько жарким оказался июль 2026 года в мире

По данным европейской климатической службы Copernicus, средняя глобальная температура июля составила 16,90 °C— примерно на 1,47 градуса выше уровня доиндустриального периода 1850–1900 годов. Июль 2026-го практически сравнялся с июлем 2024-го и относится ко вторым самым тёплым июльским месяцам в истории наблюдений после рекорда 2023 года.

Но особенно тревожный рекорд был установлен не над сушей, а в океане.

Средняя температура поверхности океана за пределами полярных областей в июле достигла 20,96 °C — максимума для июля за всё время наблюдений Copernicus. Рекордно тёплая вода фиксировалась у атлантического побережья Европы и в западной части Средиземного моря, где сформировались мощные морские волны жары.

Это важно потому, что океан — огромный аккумулятор тепла. Он поглощает значительную часть избытка энергии климатической системы, а нагретая вода влияет на температуру воздуха, влажность, осадки и циркуляцию атмосферы.

Европа летом 2026 года столкнулась не просто с жарой, а с засухой

Самая тяжёлая ситуация сложилась в Западной и Центральной Европе.

Ещё весной и в начале лета в регионе установилась продолжительная сухая погода. Затем пришли последовательные волны жары, которые ускорили испарение влаги из почвы.

К июлю влажность поверхностного слоя почвы в значительной части Испании, Франции, Германии, Австрии и Венгрии опустилась до самых низких значений как минимум с 1979 года. В Западной Европе почва оказалась значительно суше даже по сравнению с летом 2022 года, когда континент уже переживал тяжёлую засуху.

Испания сообщила о самом сухом июле, во Франции он стал одним из самых засушливых в истории наблюдений. Исключительно сухая погода наблюдалась также в Великобритании, Ирландии и странах Бенилюкса.

К 10 августа засуха официально охватывала уже около 71% территории Англии, а миллионы жителей оказались в районах с ограничениями на использование воды.

Рейн, Дунай, Сена и По мелеют: почему засуха стала экономической проблемой

Недостаток дождей и высокая температура ударили не только по сельскому хозяйству.

Расход воды в европейских реках резко снизился. Copernicus фиксировал очень низкие уровни воды в бассейнах Сены, Рейна и Дуная. На отдельных участках значения приблизились к историческим минимумам или обновили их.

Когда крупная река мелеет, последствия распространяются далеко за пределы её берегов.

Суда приходится загружать лишь частично, дорожает транспортировка грузов, возникают сложности с орошением полей. Снижение уровня воды способно влиять на производство электроэнергии — как на гидроэлектростанциях, так и на электростанциях, которым вода необходима для охлаждения оборудования.

Почему засуха 2026 года оказалась такой сильной

Сам по себе недостаток дождей — только половина проблемы.

Для растений и сельского хозяйства намного важнее, сколько влаги фактически остаётся в почве. А высокая температура резко увеличивает испарение.

Именно поэтому одна и та же нехватка осадков в современном более тёплом климате может привести к значительно более тяжёлой засухе, чем несколько десятилетий назад.

Исследователи World Weather Attribution оценили влияние изменения климата на европейскую засуху 2026 года. По их расчётам, условия с настолько интенсивным испарением, как весной и в начале лета на западе Европы, из-за антропогенного изменения климата стали примерно в 80 раз вероятнее. Для восточной части исследованного региона вероятность подобных условий выросла приблизительно в 40 раз.

Учёные подчёркивают: изменение климата не обязательно означает, что дождей всегда будет намного меньше. Но более высокая температура заставляет землю быстрее терять влагу. В результате дефицит осадков, который раньше мог пройти сравнительно безболезненно, теперь способен перерасти в полноценную сельскохозяйственную засуху.

Почему за жарой приходят лесные пожары

Механизм здесь напоминает цепную реакцию.

Сначала долго не идут дожди. Затем жара ускоряет высыхание почвы и растительности. Трава, кустарники и лесная подстилка теряют влагу и превращаются в топливо.

Copernicus связывает экстремально сухие условия лета 2026 года с исключительно высокой пожарной активностью в Западной Европе. Только крупный пожар во французской Жиронде охватил около 42 тысяч гектаров, а выбросы от лесных пожаров во Франции в июле достигали рекордных для этого времени года значений.

Сухие условия и пожары наблюдались летом также в Канаде и некоторых районах Сибири.

При чём здесь глобальное потепление

Ни одна отдельная волна жары не возникает исключительно из-за изменения климата. Для её появления нужны конкретные погодные условия — например, устойчивый антициклон или перенос горячего воздуха.

Но глобальное потепление меняет фон, на котором работают эти естественные механизмы.

Представить это можно как лестницу: антициклон всё ещё поднимает температуру на несколько ступеней, однако сама лестница теперь начинается выше.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата — IPCC — считает установленным, что экстремально высокие температуры и волны жары уже стали более частыми и интенсивными в большинстве регионов суши. По мере дальнейшего глобального потепления одновременно возникающие жара и засуха также будут становиться более вероятными.

Поэтому отдельное прохладное лето, холодная зима или дождливый месяц не отменяют глобального потепления — точно так же, как один очень жаркий день сам по себе его не доказывает. Климатологи смотрят на изменения за десятилетия и на частоту экстремальных событий.

Виноват ли Эль-Ниньо в жаре летом 2026 года

Не полностью.

Эль-Ниньо — периодическое потепление поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на атмосферную циркуляцию практически всей планеты.

В 2026 году Эль-Ниньо действительно быстро развивается. Гидрометцентр уже в июне фиксировал значительные положительные аномалии температуры воды в Тихом океане, а в июле они продолжили усиливаться.

Однако значительная часть жары первой половины лета возникла ещё до того, как новое Эль-Ниньо успело полностью повлиять на глобальную температуру.

И вот здесь появляется главная проблема второй половины 2026 года.

Эль-Ниньо только набирает силу

31 июля Всемирная метеорологическая организация сообщила, что формирующееся сильное Эль-Ниньо продолжит усиливаться в августе — октябре 2026 года.

Мультимодельные прогнозы климатических центров указывают на высокую вероятность температур выше нормы во многих частях планеты. Одновременно изменится распределение осадков: одним регионам Эль-Ниньо способен принести больше дождей и наводнения, другим — увеличить риск засухи.

Поэтому эффект от Эль-Ниньо нельзя описать формулой «везде станет сухо и жарко». Например, на август — октябрь ВМО прогнозирует повышенную вероятность осадков в Южной Европе и части Центральной Азии, но более сухие условия — в Северной Европе, Индии, Австралии и нескольких тропических регионах.

То есть погодная карта мира может стать ещё контрастнее.

Будет ли дальше только хуже

Фраза «теперь каждое следующее лето будет жарче предыдущего» — неправильная.

Отдельные годы по-прежнему могут быть прохладнее предыдущих. В конкретном городе одно лето может оказаться дождливым, а следующее — жарким.

Но долгосрочное направление действительно идёт вверх.

Последний прогноз Всемирной метеорологической организации показывает, что в 2026–2030 годах глобальная средняя температура, вероятно, будет находиться примерно на 1,3–1,9 °C выше доиндустриального уровня.

Вероятность того, что хотя бы один год до 2030-го превзойдёт рекордно тёплый 2024 год, ВМО оценивает в 86%.

А вероятность того, что хотя бы один из этих лет временно окажется более чем на 1,5 градуса теплее доиндустриального периода, составляет 91%.

Это не означает, что цель Парижского соглашения уже окончательно нарушена: для неё учитывается долгосрочное потепление за десятилетия, а не температура одного конкретного года.

Но климатический коридор, в котором существует человечество, становится всё теплее.

Почему один градус глобального потепления имеет такое большое значение

На первый взгляд разница между средней глобальной температурой в 1,5 и 2 градуса кажется небольшой.

Для экстремальной погоды это огромная величина.

Повышается вероятность волн жары, увеличивается испарение влаги, меняется водный баланс, растёт риск сочетания экстремальной жары и засухи. IPCC ожидает, что с дополнительным потеплением жаркие экстремумы станут ещё более частыми и интенсивными.

При этом средняя глобальная температура — не температура за окном.

Рост средней температуры всей планеты даже на доли градуса означает перераспределение колоссального количества энергии внутри океана и атмосферы. Поэтому последствия проявляются не просто как «чуть более тёплая погода», а в изменении вероятности экстремальных событий.

Что ждёт Россию

Лето 2026 года хорошо показывает, почему для России нельзя сделать простой прогноз «будет засуха» или «станет жарко везде».

Июль стал самым тёплым в истории страны прежде всего благодаря экстремальным температурам на Урале, в Сибири и восточной части Поволжья. Европейская Россия в тот же месяц была значительно прохладнее, а многие регионы получили осадков больше нормы.

Но рост общего температурного фона повышает вероятность новых периодов сильной жары.

Одновременно более тёплая атмосфера способна удерживать больше водяного пара, поэтому потепление может усиливать не только засухи, но и экстремальные осадки. В одном регионе возникают продолжительные сухие периоды, в другом — ливни и паводки.

Поэтому одним из главных признаков меняющегося климата становится не просто жара, а увеличение риска погодных крайностей.

Лето 2026 года — новая климатическая реальность?

Пока рано объявлять лето 2026 года самым жарким летом в мировой истории: август ещё продолжается, а окончательные сезонные данные появятся позднее.

Но уже сейчас известно достаточно.

Россия получила самый тёплый июль за 135 лет регулярных наблюдений. Западная Европа столкнулась с экстремальным высыханием почвы, обмелением крупных рек и масштабными пожарами. Температура поверхности океана в июле обновила рекорд для этого месяца. Одновременно развивается сильное Эль-Ниньо, а Всемирная метеорологическая организация ожидает, что глобальные температуры в ближайшие пять лет останутся около рекордных значений.

Поэтому главный вывод лета 2026 года заключается не в том, что теперь каждое лето обязательно будет катастрофическим.

Он неприятнее: погодные явления, которые раньше считались исключительными, на более тёплой планете становятся всё менее исключительными.

Почему лето 2026 года такое жаркое?

Экстремальная жара связана с сочетанием естественных атмосферных процессов и долгосрочного глобального потепления. Высокий температурный фон усиливает волны жары и испарение влаги из почвы. Дополнительным фактором становится усиливающееся Эль-Ниньо.

Правда ли, что июль 2026 года стал самым жарким в России?

Да. По данным Гидрометцентра России, июль 2026 года стал самым тёплым на территории страны с начала регулярных метеонаблюдений в 1891 году.

Почему в Европе засуха, если летом идут ливни?

Локальный сильный дождь не обязательно способен устранить продолжительную засуху. Имеют значение накопленный дефицит осадков, влажность почвы, состояние рек и грунтовых вод, а также скорость испарения при высокой температуре.

Будет ли 2027 год ещё жарче?

Гарантировать это нельзя. Климатические колебания могут сделать отдельный год прохладнее предыдущего. Однако ВМО ожидает сохранения глобальных температур около рекордных уровней в 2026–2030 годах и оценивает вероятность нового годового температурного рекорда в этот период в 86%.

Значит ли жара 2026 года, что климатическая катастрофа уже началась?