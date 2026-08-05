Такого не было за 135 лет наблюдений: Июль-2026 переписал погодную летопись

Прошедший июль оказался самым жарким за всю историю регулярных метеонаблюдений в России. Новый рекорд превзошёл достижения 2010 и 2024 годов. Об этом в своём Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Несмотря на общероссийский рекорд, для Москвы и Санкт-Петербурга месяц не стал аномальным. В столице отклонение от климатической нормы составило плюс 0,2 градуса, а в городе на Неве — минус 0,1 градуса.

«А в масштабах всей страны июль 2026 года стал самым тёплым в метеорологической летописи с начала регулярных метеонаблюдений, т. е. с 1891 г.», — написал он.

Специалист отметил, что средняя температура июля 2026 года превысила предыдущий максимум, который был установлен в 2010 году, а затем повторился в 2024-м. Главной причиной нового рекорда стала экстремальная жара в восточной части Приволжья, а также в Уральском и Сибирском федеральных округах.

Согласно данным Гидрометцентра России, в этих регионах среднемесячная температура оказалась выше нормы на 2–3 градуса и более. В Тюменской области отклонение достигло 4 градусов. При этом на европейской территории страны ситуация была иной. Как подчеркнул Леус, здесь июль в целом выдался прохладным, а в отдельных районах среднемесячная температура оказалась ниже климатической нормы более чем на один градус.

Ранее сообщалось, что Россия оказалась в числе государств, где климат меняется значительно быстрее среднемировых темпов. Аналогичная ситуация наблюдается и в Канаде. Обе страны расположены в северных широтах и обладают обширными массивами бореальных лесов, из-за чего потепление здесь происходит в два–четыре раза быстрее, чем в среднем на планете.