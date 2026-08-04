Северный перегрев: Россия может столкнуться с ускоренным изменением климата

Россия и Канада входят в число стран, где температура растёт быстрее среднемировых значений. Исследователи связывают это с особенностями северных широт и предупреждают о росте природных рисков. Об этом РИА «Новости» сообщила профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниэлс.

«Как и Россия, Канада является северной страной с обширными бореальными лесами, где темпы потепления в два-четыре раза превышают среднемировые показатели», — сказала она.

Климатические изменения в северных регионах происходят в два-четыре раза интенсивнее, чем в среднем по Земле. Экстремальная жара, тепловые купола, продолжительные засушливые периоды и лесные пожары уже оказывают заметное влияние на экосистемы, население и биологическое разнообразие.

Одной из причин ускоренного нагрева в северных широтах специалисты называют сокращение площади снега и льда. После их исчезновения поверхность поглощает больше солнечного излучения, что усиливает дальнейшее повышение температуры. На фоне этих процессов в России и Канаде может увеличиться частота длительных периодов жары, засух и масштабных природных пожаров.

Ранее стало известно, что в начале августа в нескольких регионах России ожидается сильная жара. В период с 4 по 6 августа температура в Центральном Черноземье может подняться до +36 градусов. Жаркая погода также прогнозируется в Воронежской, Белгородской, Брянской и Курской областях.