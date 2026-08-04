Жара, ливни и штормы: Москва уже готовит план Б для капризов природы

Власти Москвы представили комплекс мер, который должен помочь столице адаптироваться к изменению климата. В числе решений — расширение зелёных зон, новые покрытия для улиц и модернизация системы водоотведения. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды заявили, что климат меняется быстрее, чем прогнозировали специалисты. Из-за этого растёт число аномально жарких дней, сильных ливней и шквалистого ветра, поэтому город заранее готовится к новым условиям.

По словам руководителя департамента Юлии Урожаевой, смягчить последствия жары поможет развитие зелёного фонда. Кроме того, в городе планируют активнее использовать водопроницаемые покрытия на тротуарах и площадях. Они удерживают часть дождевой воды, которая при испарении охлаждает поверхность.

В жаркую погоду в Москве продолжат дополнительно поливать дороги. Такая мера позволяет не только поддерживать чистоту улиц, но и уменьшать нагрев асфальта. Также большое внимание уделят информированию жителей и раздаче питьевой воды в общественных местах и транспорте.

Отдельный блок мер касается защиты города от сильного ветра. Власти намерены постепенно заменить клён ясенелистный на более устойчивые породы деревьев. Эту работу планируют провести в течение десяти лет. Кроме того, деревья будут своевременно обрезать, чтобы снизить риск их падения.

Для борьбы с последствиями мощных ливней специалисты предлагают модернизировать систему отвода воды. В частности, рассматривается создание дождевых садов, которые смогут собирать воду с дорог и крыш, а также очищать её естественным способом. Ещё одной мерой станет увеличение площади покрытий, пропускающих влагу.

В департаменте считают, что применение таких решений позволит снизить влияние климатических изменений и сохранить комфортную городскую среду. Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Ранее специалисты заявили, что Россия входит в число стран, где климат меняется значительно быстрее среднемировых темпов. Аналогичная ситуация наблюдается и в Канаде. В таких регионах всё чаще наблюдаются экстремальная жара, продолжительные засухи, тепловые купола и масштабные лесные пожары.