Обмелела крупнейшая река Италии, виной всему засуха

Сильная засуха на севере Италии привела к рекордному обмелению реки По и уже создаёт проблемы с водоснабжением и сельским хозяйством. Особенно тяжёлая ситуация сложилась у производителей риса, сообщило управление бассейна реки По.

Жара держится в регионе с мая, а в Пьемонте и Ломбардии осадков выпало меньше климатической нормы. Ливни в других районах оказались слишком локальными и не смогли восполнить запасы воды.

Расход воды в По остаётся намного ниже обычного. В районе Кремоны он составляет 193 кубометра в секунду при историческом среднем значении 602, а возле Пьяченцы — 177 против 497. Особенно тяжело приходится Пьемонту, где поля требуют большого объёма воды в самый важный для риса период.

Мелеют и крупные озёра. Самая критическая ситуация сложилась на Маджоре: его наполнение сократилось до 5,3%, а состояние водоёма соответствует уровню экстремальной засухи. Недостаток пресной воды затронул также питьевое снабжение, а в дельту По всё дальше проникает солёная вода. Власти сохранили для всего бассейна высокий уровень водного дефицита.

Похожая ситуация сложилась на Дунае, где уровень воды у болгарского Русе опустился до исторического минимума. Из-за мелководья перевозчикам приходится сокращать загрузку судов, а некоторые рейсы уже приостановлены. В соседней Румынии дошло до чрезвычайных мер: власти затопили четыре баржи, чтобы направить больше воды к АЭС «Чернаводэ». Один энергоблок станции ранее пришлось остановить из-за обмеления Дуная.