Жара выжигает Европу: фермеры достают зимние запасы уже летом

Засуха охватила почти 40% территории Евросоюза. Особенно сильно пострадали Западная Европа — там стоят рекордная жара, лесные пожары и почти нет дождей, пишет Euractiv.

Из-за этого у фермеров большие проблемы. Пастбища высохли, кормовые культуры погибли, поэтому животноводам приходится использовать зимние запасы кормов уже сейчас. Урожаи падают по всей Европе — от оливок и винограда до кукурузы и подсолнечника.

Франция, один из главных производителей кукурузы в ЕС, ожидает худший урожай с 1980 года — по прогнозам, он упадёт на 35% по сравнению с прошлым годом. В июле температура в некоторых странах Западной Европы была на 3–5 градусов выше нормы, а июнь и июль вместе стали самыми жаркими за всю историю наблюдений.

По оценкам, к 2050 году ежегодные потери сельского хозяйства ЕС из-за климатических изменений могут достичь 40 миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что экспорт зерна с Украины резко упал из-за остановки крупных черноморских портов. Сильнее всего пострадали поставки пшеницы и ячменя. За первые 12 дней августа Украина вывезла 175 тысяч тонн пшеницы — в 4,3 раза меньше, чем год назад. Ячменя отправили 37 тысяч тонн (падение в 5,6 раза), кукурузы — 68 тысяч тонн (в 2,7 раза меньше).