Вклад «Адмирала Пекло»: Жара в Европе ударила по экспорту Украины через Дунай

Экстремальная жара и засуха в Европе осложнили работу альтернативных экспортных маршрутов Украины и фактически сыграли на руку России. Об этом пишет Newsweek, обращая особое внимание на ситуацию на Дунае.

После того как судоходство через украинские черноморские порты стало более рискованным, Киев активнее задействовал дунайское направление. Однако этим летом низкий уровень воды и замедление течения уже привели к проблемам с навигацией в Румынии и сказались на выработке электроэнергии.

«У президента России Владимира Путина появился неожиданный союзник: жара и засуха в Европе», — пишет издание.

Авторы отмечают, что Украина за время конфликта выстроила дополнительные пути для вывоза продукции, однако теперь климатические условия создают для них серьёзную нагрузку. Одновременно, подчёркивает журнал, Россия усилила удары по портовой инфраструктуре в районе Одессы, из-за чего значение альтернативных маршрутов для Киева только возрастает.