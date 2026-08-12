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Регион
11 августа, 21:55

Францию накрыла пятая волна экстремальной жары

В 78 департаментах Франции объявили оранжевый уровень погодной опасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Pearl PhotoPix

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Pearl PhotoPix

Францию накрыла пятая волна экстремальной жары: 78 департаментов перевели на оранжевый уровень погодной опасности. Соответствующее предупреждение распространила метеорологическая служба Meteo-France.

По прогнозам синоптиков, 12 августа во многих регионах страны воздух прогреется до +35°C, а в отдельных районах температура может приблизиться к отметке +40°C. Особенно сильная жара ожидается на юге Франции: в Ниме столбики термометров поднимутся выше +36°C.

Оранжевый уровень действует в большинстве департаментов, в том числе в Бретани, Варе и Приморских Альпах. Такая категория означает, что погодные условия могут представлять опасность для населения, прежде всего для пожилых людей, детей и граждан с хроническими заболеваниями.

Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности: регулярно пить воду, отказаться от интенсивных физических нагрузок в дневные часы и проветривать помещения. Синоптики ожидают, что жаркая погода сохранится в ближайшие дни, поэтому число департаментов, находящихся в оранжевой зоне, может вырасти.

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Новая волна жары стала частью масштабного периода экстремально высоких температур, который затронул сразу несколько европейских стран. На фоне аномальной погоды фиксируются температурные рекорды, растёт число связанных с жарой смертей, а также продолжаются лесные пожары. С начала сезона огонь уничтожил около 500 тыс. гектаров лесов и других природных территорий, причём наиболее серьезный ущерб пришелся на Испанию и Францию.

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Артём Гапоненко
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