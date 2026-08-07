Европа раскалилась: Рекордная жара убила десятки тысяч людей и останавливает электростанции

Европу накрыла беспрецедентная волна жары, которая уже обновила температурные рекорды, привела к массовым смертям, лесным пожарам и перебоям в работе энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

По данным издания, воздух в Словакии прогрелся до рекордных +42 °C. В Венгрии и Австрии столбики термометров приблизились к отметке +41 °C. В Германии, по оценкам специалистов, с апреля из-за жары скончались почти 12 тысяч человек, а, как сообщает Bloomberg, общее число погибших по всей Европе превысило 25 тысяч.

Экстремальные погодные условия уже сказались на работе промышленности. В Польше из-за нехватки воды были остановлены угольные электростанции в Козенице и Поланце.

Одновременно продолжаются масштабные лесные пожары. С начала сезона в странах Евросоюза огонь уничтожил около 500 тысяч гектаров лесов и природных территорий, главным образом в Испании и Франции. Ещё около 721 тысячи гектаров леса, по имеющимся данным, выгорели на территории Украины.

Однако и российской столице погода продолжает испытывать жителей на прочность. Ранее Life.ru рассказывал, что 7 августа температура в Москве может подняться до +30…+32 градусов и стать рекордной с начала 2026 года. Посл этого синоптики ожидают прихода холодного атмосферного фронта.