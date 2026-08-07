Пятничная жара в Москве может стать самой сильной с начала года
Синоптик Леус: 7 августа может стать самым жарким днём 2026 года в Москве
Обложка © Life.ru
7 августа в Москве воздух может прогреться до +30…+32 градусов. Это станет самым высоким показателем с начала 2026 года, если рекорд будет обновлён. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Ранее максимальная температура в столице дважды достигала +30,7 градуса — 2 и 6 августа. По словам синоптика, 7 августа у лета будет последняя возможность улучшить свой рекорд до подхода холодного атмосферного фронта.
«С большой долей вероятности у лета это будет последняя возможность улучшить свой рекорд», — добавил Леус. В ближайшие дни в Москве ожидается похолодание.
Ранее в Московской области прошли ливни и град. Во время грозы очевидцы засняли, как молния поразила Останкинскую телебашню — видео почти сразу появилось в соцсетях. Удар стихии пришёлся на столицу после продолжительного зноя, и она не просто принесла прохладу, но и эффектно «разрядила» обстановку в самом прямом смысле.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.