Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 09:49

Пятничная жара в Москве может стать самой сильной с начала года

Синоптик Леус: 7 августа может стать самым жарким днём 2026 года в Москве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

7 августа в Москве воздух может прогреться до +30…+32 градусов. Это станет самым высоким показателем с начала 2026 года, если рекорд будет обновлён. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ранее максимальная температура в столице дважды достигала +30,7 градуса — 2 и 6 августа. По словам синоптика, 7 августа у лета будет последняя возможность улучшить свой рекорд до подхода холодного атмосферного фронта.

«С большой долей вероятности у лета это будет последняя возможность улучшить свой рекорд», — добавил Леус. В ближайшие дни в Москве ожидается похолодание.

Прогноз погоды на август 2026: температура, дожди и аномалии по регионам
Прогноз погоды на август 2026: температура, дожди и аномалии по регионам

Ранее в Московской области прошли ливни и град. Во время грозы очевидцы засняли, как молния поразила Останкинскую телебашню — видео почти сразу появилось в соцсетях. Удар стихии пришёлся на столицу после продолжительного зноя, и она не просто принесла прохладу, но и эффектно «разрядила» обстановку в самом прямом смысле.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar