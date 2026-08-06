Град, ливни и ветер до 17 метров в секунду накроют Подмосковье до утра субботы

Ливневые дожди, грозы и град надвигаются на Московскую область. Погода может серьёзно ухудшиться в ближайшие часы, сообщает региональный главк МЧС России.

По данным ведомства, непогода сохранится с 14:00 6 августа вплоть до утра 8 августа. Порывы ветра при этом могут достигать 17 метров в секунду. В дневные и вечерние часы 7 августа синоптики прогнозируют выпадение града.

Жителей региона призывают проявлять осторожность и по возможности воздержаться от пребывания на улице в период разгула стихии. Автомобилистам рекомендуют не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что минувший июль в Москве уложился в климатическую норму по осадкам. За месяц на метеостанции ВДНХ зафиксировали 68 миллиметров, что составило 81% от нормы и поместило этот июль примерно на 52-е место среди самых дождливых за 135 лет наблюдений. Показатель оказался в середине ранжированного списка с 1891 года, никаких экстремальных отклонений не отмечено.