Июль в Москве занял 52-е место по дождям за 135 лет

Минувший июль в Москве признан умеренно сухим и уложился в климатическую норму по осадкам. Такие данные привела ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с РИА «Новости».

За месяц на метеостанции ВДНХ зафиксировали 68 миллиметров осадков. Этот объём составил 81% от месячной нормы и расположился примерно на 52-й позиции в ранжированном перечне самых дождливых июлей за всю 135-летнюю историю инструментальных наблюдений в столице. Синоптик подчеркнула, что подобные значения классифицируются как находящиеся в пределах нормы.

Показатель оказался аккурат в середине списка самых сухих месяцев, стартующего с 1891 года. Никаких экстремальных отклонений метеорологи не отметили.

Ранее сообщалось, что аномальная жара до +36 градусов накроет сразу несколько российских регионов. Самая высокая температура ожидается в Центральном Черноземье, Красноярском крае и Тыве. По словам ведущего специалиста Людмилы Паршиной, с 4 по 5 августа воздух прогреется до +35 градусов в центральных и южных районах Красноярского края и в Тыве. С 4 по 6 августа сильный зной до +36 градусов придёт в Воронежскую, Белгородскую, Брянскую и Курскую области.