Во время грозы в Москве молния ударила прямо в Останкинскую башню. Это засняли очевидцы — кадры моментально разлетелись по соцсетям. Непогода пришла в столицу после долгой жары и буквально разрядила атмосферу, причём буквально.

Останкинская башня «поймала» молнию во время грозы. Видео © Telegram / Москва с огоньком

Синоптики предупреждают: жара начнёт спадать в начале второй декады августа, а ближе к концу месяца станет ещё прохладнее. По словам Михаила Леуса из «Фобоса», это лето — одно из самых нестабильных в истории наблюдений.

Башня, кстати, оснащена молниеотводом, так что удар не причинил вреда, зато подарил зрелище. Такие кадры напоминают, что погода в Москве умеет удивлять и порой расставлять акценты по-своему.

Напомним, что в Московской области ожидаются ливни, грозы и град. Непогода начнётся с 14:00 6 августа и продлится до утра 8 августа. Ветер может усиливаться до 17 метров в секунду, а в пятницу днём и вечером возможен град. Жителей призывают быть осторожными и по возможности не выходить на улицу, а машины лучше не оставлять под деревьями и шаткими конструкциями.