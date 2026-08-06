Потери Украины от блокады портов превысили $1 млрд

Украина потеряла более $1 млрд валютной выручки из-за остановки работы ключевых морских портов. Такие подсчёты привёл ТАСС, оценив последствия блокады портовой инфраструктуры с 22 июля.

Основные торговые гавани страны – Одесса, Черноморск и Южный – по-прежнему фактически не работают. Согласно данным о движении судов, крупные иностранные торговые корабли туда не заходят.

Сейчас морские перевозки Украины в основном проходят через порт Измаил на Дунае. Однако его возможности значительно уступают портам Большой Одессы: даже при максимальной загрузке он способен обрабатывать до 20 млн тонн грузов в год, тогда как прежние мощности Одесского направления превышали 40 млн тонн.

Из-за ограничений Украина ежедневно теряет около $70 млн, прежде всего из-за сокращения экспорта сельскохозяйственной продукции и стали. Ограниченные возможности железнодорожной сети также не позволяют быстро компенсировать падение морских перевозок. При этом в подсчётах не учитываются возможные поставки военных грузов для ВСУ. Минобороны России неоднократно сообщало об ударах по объектам в портах, которые использовались в военных целях.

Ранее Life.ru писал, что украинская железнодорожная компания «Укрзализныця» начала искать альтернативные маршруты для вывоза зерна после остановки работы портов Одессы. Среди вариантов рассматриваются поставки через Дунай, румынский порт Констанца и сухопутные направления в страны ЕС. При этом в компании признали, что новые пути не смогут полностью заменить прежние объёмы морского экспорта.