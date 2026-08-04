«Укрзализныця» ищет новые маршруты для зерна вместо портов Одессы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline
«Укрзализныця» ищет альтернативные маршруты для вывоза украинского зерна на фоне остановки работы морских портов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу компании Александра Перцовского.
По его словам, украинский железнодорожный оператор ведёт переговоры с соседними странами о расширении транзитных возможностей. Рассматриваются маршруты через дунайские порты, румынскую Констанцу, а также сухопутные направления в Словакию и Венгрию.
При этом Перцовский признал, что такие варианты не смогут полностью заменить прежние объёмы экспорта через порт Одессы. По его оценке, альтернативные пути позволят вывезти не более трети от прежнего объёма.
Ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщил, что суда перестали заходить в украинские порты. По его словам, решение было принято самими судовладельцами. Проблемы с морскими перевозками также отмечали западные СМИ. Financial Times связывала сложности с ударами по объектам в районе черноморских портов, которые используются для военных поставок.
Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.