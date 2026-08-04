Жара и засуха в Европе могут привести к новому росту цен на оливковое масло

Экстремальная жара, нехватка осадков и природные пожары в Европе угрожают урожаю сельскохозяйственных культур. Производители предупреждают: сокращение объёмов может привести к росту стоимости продуктов, включая оливковое масло. Об этом сообщает газета The Guardian.

Фермеры в разных странах Европы фиксируют последствия аномальной погоды: из-за высокой температуры и засухи страдают поля с кукурузой, овощами, виноградом и оливковыми деревьями. Наибольшие опасения у производителей вызывает рынок оливкового масла. Рощи в Греции, Италии и Португалии пострадали от жары и пожаров, а деревья, пережившие огонь, столкнулись с воздействием дыма, пепла и ухудшением качества воздуха.

Дополнительными проблемами стали распространение вредителей, болезни растений и снижение размера плодов. Всё это может уменьшить объёмы производства и спровоцировать новый скачок цен после предыдущего подорожания. Сложная ситуация складывается и с другими продуктами. Французские овощеводы сообщили о потерях тысяч тонн урожая салата, моркови, лука-порея, чеснока и других культур. По отдельным направлениям объёмы производства могут сократиться вдвое из-за отсутствия дождей.

Жаркая погода также повлияла на виноградники Франции. В регионах Шампань, Бордо и Бургундия ожидают более ранний сбор урожая и снижение его объёма примерно на 10% по сравнению с прошлым годом. В Испании прогноз урожая зерновых на сезон 2026–2027 годов снизили до чуть более 18,5 млн тонн против 24 млн тонн годом ранее. При этом местные фермеры используют системы орошения и более устойчивые сорта культур, чтобы адаптироваться к засушливым условиям.

Евросоюз также пересмотрел ожидания по ряду сельхозкультур: прогнозы по подсолнечнику сократили на 7%, по кукурузе — на 6%, а по картофелю и соевым бобам — на 3%. При этом некоторые страны смогли избежать серьёзных потерь. В Румынии урожай поддержали более благоприятные погодные условия, а Италия показала хорошие результаты по производству пшеницы. Производители считают, что дальнейшая ситуация будет зависеть от погоды в ближайшие недели. Если жара и засуха сохранятся, европейский рынок может столкнуться с новым ростом стоимости продуктов.

Ранее сообщалось, что аномальная жара и продолжительная засуха в Великобритании негативно сказались на производстве овощей. Из-за снижения объёмов собственного урожая британским магазинам, ресторанам и пабам пришлось увеличить закупки за рубежом. В частности, поставки салата и брокколи начали наращивать из Испании и Нидерландов.