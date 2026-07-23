Красная икра стала роскошью: Цены на деликатес нового улова резко выросли

Стоимость красной икры лососёвых пород в российской рознице в ходе нынешней путины поднялась до 20,4 тыс. рублей за килограмм. Самый высокий ценник зафиксировали на икру нерки. Такие данные привёл мониторинг информационного агентства по рыболовству. Ситуацию прокомментировал руководитель агентства Александр Савельев.

Дороже всего продаётся икра нерки. Её стоимость начинается примерно от 14,8 тыс. рублей и может доходить до указанного максимума. Икра горбуши вылова 2026 года сейчас предлагается в диапазоне от 12,4 до 18,45 тыс. рублей за килограмм. Цена икры кеты составляет около 14,3–16,5 тыс. рублей.

Эксперт отметил, что рост цен связан с ожидаемым снижением объёмов добычи тихоокеанских лососей. По данным Росрыболовства, к 22 июля было добыто около 30 тыс. тонн рыбы при прогнозе на весь сезон в 227 тыс. тонн. Для сравнения, в прошлом году общий вылов составил 335,5 тыс. тонн. Из-за этого объём производства красной икры в текущем сезоне может оказаться примерно на 4 тыс. тонн ниже и составить около 8 тыс. тонн.

Кроме сокращения предложения, на стоимость повлияло усиление контроля за оборотом продукта. По словам Савельева, новые меры позволили снизить риск появления на рынке некачественной продукции и продажи старых запасов под видом свежего улова. С 2025 года действует обязательная маркировка икры с проверкой данных в системах «Честный знак» и «Меркурий». Благодаря этому покупатели могут отследить происхождение товара по специальному коду на упаковке.

Ранее в «Рыбном союзе» заявили, что снижение объёмов добычи красной рыбы не говорит об угрозе исчезновения лососёвых. Специалисты отметили, что колебания промысловых показателей являются естественным процессом и связаны с биологическими циклами популяций.