Лосось ещё устроит камбэк: В «Рыбном союзе» раскрыли 100-летние показатели и оценили прогнозы о «конце красной рыбы»

В России не стоит ждать исчезновения красной рыбы, а нынешние объёмы добычи тихоокеанского лосося остаются высокими по историческим меркам. Такое заявление Life.ru сделали в «Рыбном союзе», комментируя опасения о том, что рекордные уловы якобы больше не повторятся.

В организации напомнили, что, по прогнозу ВНИРО, в 2026 году российские рыбаки смогут добыть около 227–230 тысяч тонн тихоокеанских лососей. По словам специалистов, для горбуши, кеты, нерки, кижуча и чавычи характерна естественная цикличность: периоды высокой численности закономерно сменяются спадом, что обусловлено биологическими законами экосистем Мирового океана.

Сколько красной рыбы добыли в России за 100 лет: статистика

В «Рыбном союзе» привели статистику за последнее столетие. По данным Международной комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (НПАФК), впервые рубеж в 300 тысяч тонн российский вылов дальневосточных лососей преодолел в 2007 году. После этого показатель ни разу не опускался ниже 230–250 тысяч тонн. При этом в период с 1991 по 2005 год отметка в 250 тысяч тонн считалась максимумом, а не минимальным уровнем добычи.

Исторические данные показывают, что нынешние объёмы значительно превышают показатели прошлых десятилетий. В 1975–1990 годах среднегодовой вылов в СССР составлял около 120 тысяч тонн, а максимальный результат — 189 тысяч тонн — был достигнут в 1989 году. Ещё раньше, с 1958 по 1974 год, популяция дальневосточного лосося переживала длительную депрессию: тогда ежегодно добывали менее 70 тысяч тонн, а рубеж в 100 тысяч тонн удалось превысить только в 1973 году.

До этого, в 1930–1957 годах, ситуация была более благоприятной: средний объём добычи составлял около 140 тысяч тонн, а рекорд в 260 тысяч тонн был установлен в 1949 году. Повторить этот результат удалось лишь спустя 56 лет — в 2005-м. Если заглянуть ещё дальше, то в 1925 году советские рыбаки добыли всего 39 тысяч тонн тихоокеанского лосося — это в 8,6 раза меньше, чем в 2025 году.

В «Рыбном союзе» подчеркнули, что последние два десятилетия стали для России периодом аномально высоких уловов. Даже годы, которые специалисты называют «нелососёвыми», сегодня выглядят успешнее, чем практически весь период с 1925 по 2004 год.

Сколько красной рыбы добывают в США, Канаде и Японии: статистика

Для сравнения эксперты привели ситуацию в других странах. В США после 1980 года добыча дальневосточного лосося лишь дважды опускалась ниже 250 тысяч тонн — в пандемийном 2020 году и в 2024-м. Исторический максимум был зафиксирован в 2015 году и составил 515 тысяч тонн. При этом с 1950 по 1977 год американские рыбаки ни разу не преодолевали отметку в 200 тысяч тонн, а средний вылов составлял около 135 тысяч тонн.

В ещё более ранний период — с 1925 по 1949 год — ежегодно добывали в среднем 235 тысяч тонн, а рекорд достиг 309 тысяч тонн в 1936 году. По мнению специалистов, это наглядно показывает, что периоды бурного роста неизбежно сменяются спадом, после чего популяция вновь восстанавливается.

Япония, как отмечают в союзе, оказалась менее удачливой. Абсолютный рекорд там был установлен ещё в 1939 году — 441 тысяча тонн. После 2003 года, несмотря на традиционный двухлетний цикл чередования «лососёвых» и «нелососёвых» сезонов, объёмы добычи начали устойчиво сокращаться. В 2025 году они впервые опустились ниже 20 тысяч тонн, уменьшившись за 22 года в 14 раз. При этом до этого страна пережила два весьма успешных десятилетия со среднегодовым выловом около 200 тысяч тонн и максимумом в 295 тысяч тонн в 1996 году.

Ещё раньше, в 1955–1982 годах, показатель составлял примерно 140 тысяч тонн в год с рекордом 199 тысяч тонн в 1958-м. А в 1944–1954 годах японские рыбаки столкнулись с настоящим кризисом, когда ежегодно добывали всего около 30 тысяч тонн. При этом в 1925–1943 годах средний вылов достигал 240 тысяч тонн, что примерно на 20% выше, чем в период второго «оптимума» с 1983 по 2003 год.

Самая сложная ситуация, по оценке «Рыбного союза», сложилась в Канаде. До 1993 года страна практически не сталкивалась с депрессией запасов: с 1925 по 1984 год ежегодный вылов находился в пределах 40–100 тысяч тонн и в среднем составлял около 70 тысяч тонн. Затем наступил короткий «золотой век» — с 1985 по 1993 год средний показатель вырос до 95 тысяч тонн, а в 1985-м был установлен абсолютный рекорд — 117 тысяч тонн.

После этого добыча начала стремительно сокращаться: до 50 тысяч тонн в 1994–1998 годах, до 30 тысяч — в 1999–2004 г.г., до 20 тысяч — в 2005–2018 г.г., а в 2019–2024 годах — всего до пяти тысяч тонн. Первым тревожным сигналом специалисты называют 2008 год, когда объём промысла неожиданно упал до шести тысяч тонн.

«Рыбалка — дело водяное, человек предполагает, а Бог располагает, а Россия точно всегда будет с красной рыбой, и непременно наступят и более «жирные» времена!» — заключили в «Рыбном союзе».

Ранее сообщалось, что в 2026 году российские рыбаки могут добыть около 230 тысяч тонн тихоокеанского лосося. Это примерно на треть меньше результата прошлого сезона. Основная часть промысла горбуши, кеты и нерки традиционно приходится на июль и август, хотя сама путина продолжается около шести месяцев.