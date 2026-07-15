Лосось попал под горячую руку Супер-Эль-Ниньо: Российские рыбаки недосчитаются трети улова

В этом году российские рыбаки выловят порядка 230 тысяч тонн красной рыбы, что на треть меньше, чем в прошлом сезоне. Об этом пишет Forbes.

Промысел горбуши, кеты и нерки формально длится шесть месяцев, но более 80% улова приходит на июль и август. К середине июля общий вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке оценивался в 16,6 тысячи тонн.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев в беседе с Forbes пояснил, что в нечётные годы добыча традиционно выше из-за двухлетнего цикла горбуши. Однако в 2027 году резкого роста ждать не стоит: учёные прогнозируют завершение эпохи высоких уловов на ближайшие пять-семь лет.

Снижение вылова связано с климатическими изменениями. Грядущее Супер-Эль-Ниньо* поднимет температуру воды и изменит течения, что скажется на нересте и выживаемости лосося.

Кандидат биологических наук Константин Згуровский добавил, что проблему усугубляют нелегальный промысел и перелов, а также недостаточная охрана нерестилищ. Эколог Дмитрий Лисицын считает, что лососям нужна помощь, и предлагает отслеживать заполнение нерестилищ в реальном времени, чтобы вовремя ограничивать лов.

Дефицита красной рыбы и икры на внутреннем рынке не будет, успокоил Зверев. Объём предложения окажется меньше прошлогоднего, но обязательства перед рынком выполнят. Он также отметил, что доля экспорта в последние годы снижается и в 2025 году упала до 15% от вылова.

При этом сокращение улова повлияло на цены. Оптовая цена горбуши выросла на 34% год к году, до 450 рублей за килограмм, а в рознице она стоит 650-700 рублей – вдвое больше, чем пять лет назад. Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин подчеркнул, что потребление при этом не падает, а объём аквакультурного лосося на рынке растёт.

Что касается икры, то к началу июля в ретейле она подешевела на 10-14% по сравнению с концом прошлого года. Средняя цена килограмма в крупных сетях составила около 6780 рублей. Однако икра «нового урожая» 2026 года стоит значительно дороже – в некоторых магазинах её цена достигает 18,5-20,4 тысячи рублей за килограмм.

Оптовые цены на икру минимальны в конце августа-сентября, когда заканчивается путина. Затем она дорожает к Новому году, на который приходится половина годового потребления, и итоговая цена будет зависеть от результатов сезона.

* Супер-Эль-Ниньо — это особенно мощная фаза климатического явления Эль-Ниньо, при которой температура поверхности воды в центральной и восточной части экваториального Тихого океана значительно превышает норму. Такое событие возникает раз в несколько десятилетий и способно заметно изменить погодные условия по всему миру: усилить засухи и лесные пожары в одних регионах, вызвать проливные дожди и наводнения в других, а также привести к рекордно высоким средним температурам на планете. К числу наиболее сильных относятся эпизоды 1982–1983, 1997–1998 и 2015–2016 годов.

Ранее стало известно, что на российских прилавках может появиться свежий, а не замороженный тунец. Это станет возможным, если Минсельхоз утвердит квоту на его вылов у берегов Сахалина — уже на 2027 год. Тогда первые пробные партии могут поступить в продажу менее чем через год.