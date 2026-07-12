Свежий тунец может появиться на российском рынке в 2027 году

В России может появиться свежий тунец — не замороженный, а прямо с промысла. Это станет возможным, если Минсельхоз утвердит квоту на его добычу у берегов Сахалина. Об этом РИА «Новости» рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

По проекту ведомства, допустимый улов тунца в Восточно-Сахалинской подзоне могут установить уже на 2027 год. Тогда пробные партии свежей рыбы могут появиться на прилавках меньше чем через год.

«Российские учёные ежегодно смогут устанавливать квоту на добычу тунца в Восточно-Сахалинской подзоне, а российские рыбаки добывать и поставлять на отечественный рынок свежего тунца. Соответствующие поправки в перечень видов водных биологических ресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов водных биологических ресурсов, предлагает внести Минсельхоз», — сказал Зверев.

Сейчас тунец попадает к российским рыбакам только как прилов в открытом море — в сотнях миль от портов. Его приходится замораживать, и на рынок он попадает уже не свежим. Если промысел перенесут ближе к берегу, у ресторанов и магазинов появится возможность работать с продуктом высокого качества.

Однако, как отметил Зверев, новый промысел — процесс небыстрый. Потребуются затраты на переоборудование судов, обучение экипажа, освоение новых технологий и выстраивание цепочек поставок. Всё это займёт время, но начало положено.

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