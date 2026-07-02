ВАРПЭ: Кета и нерка стали самыми подешевевшими видами рыбы

Кета и нерка стали самыми подешевевшими видами рыбы в России по итогам первого полугодия 2026 года. Как подсчитали во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), оптовые цены на Дальнем Востоке на кету снизились на 10% – до 450 рублей за килограмм, а на нерку – на 5%, до 750 рублей за килограмм.

В ассоциации пояснили, что снижение цен связано с началом лососёвой путины на Дальнем Востоке, которая стартовала 20 мая. Однако основной пик вылова традиционно приходится на середину июля – середину августа, а полное завершение путины ожидается к концу октября.

«В первой половине лета цены традиционно высокие, потом начинают корректироваться в зависимости от развития путины. К сентябрю цены, как правило, фиксируются, а с января начинают снижаться», – сказал президент ВАРПЭ Герман Зверев РИА «Новости».

По прогнозам отраслевой науки, в этом году вылов лососей на Дальнем Востоке может достичь 227 тысяч тонн – на треть ниже фактического вылова 2025 года. Прогнозируемый вылов горбуши – 107 тысяч тонн, нерки – 38 тысяч тонн. При этом вылов кеты может вырасти на 18% – до 71 тысячи тонн, а кижуча – на 11,7% – до 11 тысяч тонн.

Ранее Life.ru писал, что российские рестораны столкнулись с резким скачком закупочных цен на морепродукты – стоимость выросла на 10-40%, а средний чек в заведениях увеличился на 8-25%. Причинами стали удорожание логистики, сокращение вылова и переориентация рыбодобытчиков на экспорт.