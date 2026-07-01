Кунсткамера: Живые карпы заперты с тушей сгнившего собрата в аквариуме «Глобуса» Коммунарки

В столичном гипермаркете «Глобус» разгорелся санитарный скандал. Покупатели заметили в аквариуме с живой рыбой мертвого карпа с явными признаками разложения. О неприятной находке SHOT ПРОВЕРКЕ рассказал один из посетителей магазина на улице Александры Монаховой.

Мёртвый карп в аквариуме с живой рыбой в «Глобусе» на Александры Монаховой. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

По словам очевидца, он сразу же обратил внимание персонала на всплывшую тушу. Однако сотрудники, взглянув на аквариум, просто прошли мимо, не приняв никаких мер. Жалоба, направленная в службу поддержки торговой сети, также осталась без ответа.

Стоит отметить, что подобное соседство напрямую нарушает санитарные требования. Нахождение погибшей особи в одном резервуаре с живой рыбой чревато распространением инфекции. Это создаёт прямую угрозу пищевой безопасности.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Ростове-на-Дону молодой человек заразился сальмонеллёзом после употребления шаурмы из заведения на улице Зорге. Он съел основную часть купленной на двоих порции, ночью у пострадавшего подскочила температура, начались рвота и диарея, а через сутки его госпитализировали и назначили лечение капельницами. Девушка, попробовавшая лишь несколько кусочков, не пострадала.