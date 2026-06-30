Фекальное загрязнение нашли в торте и сыре из «Ленты» в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону Роспотребнадзор обнаружил фекальное загрязнение в продуктах гипермаркета «Лента». Об этом сообщила SHOT ПРОВЕРКА. Проверку не прошли два товара: торт «Графские развалины» от кондитерской «Виктория» и рассольный сыр «Домашний» «Чабан» производства Нальчикского молочного комбината.

В образцах были обнаружены колиформы — бактерии группы кишечной палочки, индикаторы фекального загрязнения. Это может указывать на нарушение санитарных норм, использование заражённого сырья, плохую мойку оборудования или несоблюдение правил хранения и транспортировки. Употребление таких продуктов может вызвать кишечные расстройства, тошноту, рвоту и диарею, особенно у детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом.

После выявленных нарушений магазин получил предостережение и обязан исключить небезопасную продукцию из продажи.

Ранее житель Ростова-на-Дону заразился сальмонеллёзом после того, как съел шаурму, купленную в одном из заведений на улице Зорге. Мужчине стало плохо сразу после употребления продукта: поднялась высокая температура, начались рвота, тошнота и диарея. Сначала он пытался лечиться самостоятельно, но спустя сутки вызвал скорую помощь. Врачи диагностировали сальмонеллёз и назначили лечение капельницами.