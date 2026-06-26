«Милти» продала россиянке пасту с «‎пигментацией» и отказалась вернуть ей деньги

Жительница Подмосковья купила пасту карбонара в вендинговом автомате «Милти» в офисе в Жуковском, но при вскрытии обнаружила на беконе тёмные пятна, похожие на плесень. Об этом она рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ.

Покупательница нашла пятна в пасте из автомата «Милти». Фото © Telegram / SHOT Проверка

Срок годности продукта был в порядке, но внешний вид вызвал у девушки сомнения — она выбросила блюдо и обратилась к производителю. В компании ответили, что это следы пигментации и проколов от контакта с инвентарём при копчении, пообещали провести проверку и усилить контроль качества, но возвращать деньги отказались.

Эксперт по пищевой безопасности Елена Климкина пояснила, что такие следы действительно могут возникать от оборудования, однако в таких случаях загрязнённые участки должны удаляться, а продукт — не допускаться к реализации.

Ранее после публикации материалов SHOT ПРОВЕРКИ Роспотребнадзор закрыл и опечатал помещение French Bakery на Рождественке в Москве, а решением суда заведение приостановило деятельность на 90 суток. Проверка подтвердила нарушения, в продукции обнаружены плесень и бактерии группы кишечной палочки, причём из шести образцов готовых блюд четыре не прошли микробиологическую экспертизу.