Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 06:06

Роспотребнадзор закрыл French Bakery на Рождественке из-за десертов с плесенью

Обложка © Telegram/ SHOT ПРОВЕРКА

Обложка © Telegram/ SHOT ПРОВЕРКА

Роспотребнадзор закрыл и опечатал помещение French Bakery на Рождественке в Москве после выпуска SHOT ПРОВЕРКИ. По решению суда заведение приостановило работу на 90 дней.

Роспотребнадзор закрыл и опечатал помещение French Bakery. Видео © Telegram/ SHOT ПРОВЕРКА

Проверка подтвердила нарушения, о которых ранее рассказывал телеграм-канал. В продукции нашли плесень и бактерии группы кишечной палочки. Из шести образцов готовых блюд четыре не прошли микробиологическую экспертизу.

Также специалисты выявили проблемы с медосмотрами и гигиенической аттестацией персонала. В помещении на Рождественке обнаружили нарушения в планировке и отделке, неправильное хранение личных вещей сотрудников, несоблюдение товарного соседства, отсутствие приборов для контроля температуры и влажности, а также неполную маркировку продукции.

Нерабочие морозилки и грязная посуда: «Ëбидоёби» на севере Москвы закрыли за нарушения
Нерабочие морозилки и грязная посуда: «Ëбидоёби» на севере Москвы закрыли за нарушения

Ранее Life.ru рассказывал, что в блюдах московской кофейни French Bakery были обнаружены кишечная палочка, плесень и превышение микробов в 49 раз выше нормы. В заведении выявили отсутствие маркировки на части продукции, нарушения условий хранения и неудовлетворительное санитарное состояние оборудования.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Только на LIFE
  • SHOT проверка
  • Роспотребнадзор
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar