Роспотребнадзор закрыл French Bakery на Рождественке из-за десертов с плесенью

Роспотребнадзор закрыл и опечатал помещение French Bakery на Рождественке в Москве после выпуска SHOT ПРОВЕРКИ. По решению суда заведение приостановило работу на 90 дней.

Роспотребнадзор закрыл и опечатал помещение French Bakery. Видео © Telegram/ SHOT ПРОВЕРКА

Проверка подтвердила нарушения, о которых ранее рассказывал телеграм-канал. В продукции нашли плесень и бактерии группы кишечной палочки. Из шести образцов готовых блюд четыре не прошли микробиологическую экспертизу.

Также специалисты выявили проблемы с медосмотрами и гигиенической аттестацией персонала. В помещении на Рождественке обнаружили нарушения в планировке и отделке, неправильное хранение личных вещей сотрудников, несоблюдение товарного соседства, отсутствие приборов для контроля температуры и влажности, а также неполную маркировку продукции.

Ранее Life.ru рассказывал, что в блюдах московской кофейни French Bakery были обнаружены кишечная палочка, плесень и превышение микробов в 49 раз выше нормы. В заведении выявили отсутствие маркировки на части продукции, нарушения условий хранения и неудовлетворительное санитарное состояние оборудования.