Бактерии в салате, микробы в лаваше, а кофе где? SHOT ПРОВЕРКА нагрянула в кофейню French Bakery

В блюдах московской кофейни French Bakery обнаружены кишечная палочка, плесень и превышение микробов в 49 раз выше нормы. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Страх и ненависть в French Bakery.

В заведении на улице Рождественка, 5/7с1 нашлись многочисленные санитарные нарушения. В кофейне отсутствует маркировка продуктов, не соблюдаются правила хранения, оборудование содержится в грязном состоянии — и это далеко не полный перечень проблем. А ещё один сюрприз — не опасный, но довольно обидный — обнаружился в стакане с кофе.

