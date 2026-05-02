2 мая, 10:18

«Слепая курица» не увидела дыру: Москвичка пытается вернуть 55 тысяч за дырявые ботфорты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Aybetova

Москвичка заказала в интернет-магазине «Слепая курица» ботфорты за 55 тысяч рублей. На следующий день обувь доставили, но, по словам покупательницы, на левом сапоге обнаружилась дыра по шву в области пятки. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Москвичке привезли дырявые сапоги за 55 тыс. рублей. Видео © Telegram/SHOT ПРОВЕРКА

Девушка отправилась в офлайн-точку, чтобы оформить возврат. Однако продавец отказал, забрал сапоги на экспертизу и позже заявил, что дефект якобы возник в процессе носки. При этом, как утверждает клиентка, никаких доказательств или материалов экспертизы ей не предоставили. На её попытки добиться ответа в магазине заявили, что «не торгуют браком».

Сейчас москвичка направила досудебную претензию и жалобу в Роспотребнадзор. По закону о защите прав потребителей, продавец обязан либо вернуть деньги за некачественный товар, либо доказать вину покупателя через прозрачную независимую экспертизу. Пока магазин не сделал ни того, ни другого.

Ранее жительница Подмосковья отсудила у мебельной компании «Сондив» более миллиона рублей за бракованный диван стоимостью 180 тысяч рублей. Суд обязал фирму исправить брак, выплатить неустойку и компенсацию, но компания проигнорировала решение. После повторного иска сумма долга превысила 1,3 млн рублей.

