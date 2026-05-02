«Слепая курица» не увидела дыру: Москвичка пытается вернуть 55 тысяч за дырявые ботфорты

Москвичка заказала в интернет-магазине «Слепая курица» ботфорты за 55 тысяч рублей. На следующий день обувь доставили, но, по словам покупательницы, на левом сапоге обнаружилась дыра по шву в области пятки. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Девушка отправилась в офлайн-точку, чтобы оформить возврат. Однако продавец отказал, забрал сапоги на экспертизу и позже заявил, что дефект якобы возник в процессе носки. При этом, как утверждает клиентка, никаких доказательств или материалов экспертизы ей не предоставили. На её попытки добиться ответа в магазине заявили, что «не торгуют браком».

Сейчас москвичка направила досудебную претензию и жалобу в Роспотребнадзор. По закону о защите прав потребителей, продавец обязан либо вернуть деньги за некачественный товар, либо доказать вину покупателя через прозрачную независимую экспертизу. Пока магазин не сделал ни того, ни другого.