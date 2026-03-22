Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

22 марта, 10:28

Женщина отсудила у мебельной компании миллион за подлокотники не того цвета

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Ground Picture

Жительница Подмосковья отсудила у мебельной компании «Сондив» более миллиона рублей за бракованный диван — сумма иска в пять раз превысила стоимость мебели, пишут наши коллеги из BAZA со ссылкой на материалы суда.

Светлана заказала раскладной диван за 180 тысяч рублей с определёнными требованиями к ткани и цвету вставок. Однако после сборки обнаружила царапину на лицевой стороне, да и оттенок подлокотников отличался. Досудебная претензия осталась без ответа.

Суд обязал фирму исправить брак и выплатить неустойку, штраф и компенсацию. Компания проигнорировала решение. Тогда женщина обратилась в Московский областной суд с требованием увеличить сумму. Иск почти на миллион рублей удовлетворили, но «Сондив» снова не платит. Долг уже перевалил за 1,3 млн рублей.

Владимир Озеров
