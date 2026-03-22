Женщина отсудила у мебельной компании миллион за подлокотники не того цвета

Жительница Подмосковья отсудила у мебельной компании «Сондив» более миллиона рублей за бракованный диван — сумма иска в пять раз превысила стоимость мебели, пишут наши коллеги из BAZA со ссылкой на материалы суда.

Светлана заказала раскладной диван за 180 тысяч рублей с определёнными требованиями к ткани и цвету вставок. Однако после сборки обнаружила царапину на лицевой стороне, да и оттенок подлокотников отличался. Досудебная претензия осталась без ответа.

Суд обязал фирму исправить брак и выплатить неустойку, штраф и компенсацию. Компания проигнорировала решение. Тогда женщина обратилась в Московский областной суд с требованием увеличить сумму. Иск почти на миллион рублей удовлетворили, но «Сондив» снова не платит. Долг уже перевалил за 1,3 млн рублей.

Ранее Life.ru рассказывал, как москвич при разделе имущества с бывшей супругой попытался отсудить у неё половину силиконовой груди, которую она сделала, когда выходила за него замуж. Вместе с тем он настаивал на том, чтобы совместные кредиты были переданы экс-супруге.