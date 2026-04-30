Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

30 апреля, 10:02

Хруст попкорна по цене ужина: В кинотеатрах взвинтили цены на снеки

SHOT ПРОВЕРКА: Попкорн в российских кинотеатрах подорожал на 25% за год

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zoriana Zaitseva

Средняя стоимость порции попкорна в российских кинотеатрах за год выросла примерно на 25%. Если в 2025 году стакан попкорна весом 100 г стоил около 450 рублей, то сейчас цена достигла 560 рублей, обратили внимание наши коллеги из SHOT ПРОВЕРКИ.

Эксперты отмечают, что цены на снеки в кинотеатрах растут ежегодно, что связано с падением посещаемости после введения санкций и ухода голливудских кинокомпаний. Кинотеатры компенсируют убытки за счёт высокой маржи на еде и напитках, где прибыль значительно выше, чем от продажи билетов

Индекс майского пикника вырос: Стало известно, сколько россияне готовы отдать за посиделки с шашлыком

А ранее россияне рассказали, сколько тратят на снеки для просмотра кино. Кстати, половина опрошенных предпочитает традиционные вкусняшки — попкорн и чипсы, в то время как 36% выбирают более полезные альтернативы, такие как овощи и фрукты. Вкусовые качества и практичность остаются главными критериями выбора закусок.

Николь Вербер
