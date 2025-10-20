Сектор Газа
20 октября, 07:47

Деньги на ветер? Россияне рассказали, сколько тратят на чипсы и попкорн для просмотра кино

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Почти половина россиян (48%) тратят на снеки для просмотра кино менее 300 рублей, свидетельствуют результаты опроса, имеющиеся в распоряжении «Газеты.ru». Согласно данным исследования, 40% респондентов расходуют на закуски от 300 до 700 рублей, а 12% — более 700 рублей.

Половина опрошенных предпочитают традиционные снеки — попкорн и чипсы, тогда как 36% выбирают полезные альтернативы в виде овощей, фруктов и сухофруктов. 18% зрителей равнодушны к конкретным видам закусок, но считают важным наличие еды во время кинопросмотра.

При этом большинство респондентов назвали вкусовые качества главным критерием выбора, отмечая в то же время практичность снеков, которые не пачкают технику и могут растянуться на весь вечер. В ходе исследования также выяснилось, что россияне склонны экономить на снеках при индивидуальном просмотре фильмов, а 17% адаптируют меню в зависимости от жанра кинокартины. Опрос охватил более одной тысячи респондентов.

Ранее врач рассказала, чем опасны чипсы для организма. Кстати, в России могут ввести налог на вредные продукты для борьбы с ожирением. Кроме того, чипсы и газировку хотят маркировать из-за вреда для здоровья.

